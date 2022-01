Des del passat18 de gener i fins el proper dimarts dia 25 -és a dir, just entre les festivitats de la confessió de sant Pere i la conversió de sant Pau- se celebra la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que en aquesta ocasió ostenta com a lema la frase bíblica «Hem vist la seva estrella a Orient, i hem vingut a adorar-lo» (Mt 2,2).

Preparats i publicats conjuntament pel Pontifici Consell per a la promoció de la Unitat Cristiana i la Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial de les Esglésies, l’elecció del tema i el projecte del text d’enguany ha estat confiat al Consell de les Esglésies de l’Orient Mitjà, la seu del qual es troba a Beirut (Líban). La versió de l’anglès i adaptació al català ha anat a càrrec del Centre Ecumènic de Catalunya. Al llarg d’aquests vuit dies, en les celebracions s’anirà reflexionant sobre diversos aspectes.