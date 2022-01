Més del 64% dels docents enquestats per CCOO asseguren que no s’han cobert algunes o totes les baixes provocades per la covid amb celeritat.

A més, un 45,9% admet que les condicions derivades de la pandèmia els estan provocant unes condicions de treball difícils (però que es poden aguantar), mentre que un 32,3% assegura que treballa amb molt d’estrès i en una situació de molta tensió. D’aquests, un 18,5% afirma sentir estrès perquè no hi ha prou seguretat, i un 11,8% perquè no es substitueix el personal de baixa. D’altra banda, un 20,7% dels enquestats considera que falten mascaretes FFP2, un 27% afirma que n’hi ha suficients, un 23,2% assegura que no se’ls en subministren de cap tipus i un 29,1% diu que en té quirúrgiques, higièniques o tèxtils. Sobre la ventilació als centres, un 90,4% diu que només disposen de ventilació natural, un 7,5% assegura disposar d’aparells de ventilació forçada i un 2,2% diu que no pot ventilar la majoria dels espais. Les dades de l’enquesta es van recollir entre el 13 i el 19 de gener i reflecteixen 700 respostes de persones afiliades a tots els sectors de l’educació d’arreu de Catalunya. El sindicat va afirmar ahir que els resultats de l’enquesta són «preocupants» i va exigir mesures urgents de prevenció, així com també els recursos necessaris per a pal·liar la situació actual.