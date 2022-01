La vacuna contra la covid-19 no ha eliminat ni la malaltia ni tampoc la transmissió del virus. Tot i això, ha suposat una via inqüestionable cap a la malaltia greu i la mortalitat. Ara mateix a Catalunya, immersa en l’onada amb més rècord de contagis de tota la pandèmia (222.000 casos en els últims set dies; 41.261 notificats només ahir), de cada 1.000 persones contagiades, només 0,6 ingressen a unitats de cures intensives.

Fa només dos mesos aquesta xifra era de gairebé quatre, segons el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. I, pel que fa a les morts, Salut calcula que l’any passat les vacunes van evitar unes 10.000 defuncions a Catalunya.

Aquesta elevada efectivitat, sumada al fet que una part important de la població està immunitzada contra el virus perquè s’ha contagiat, ja que la variant òmicron sembla menys greu que les seves antecessores, permet a la societat viure una «normalitat» llunyana encara a la de l’era prèvia a la covid-19 però impensable fa un any. Per tot això, Catalunya preveu a partir de l’abril deixar de comptar els nous contagis i fer quarantenes pautades. Un canvi en la gestió de pandèmia que s’acosta a allò anunciat fa dies pel president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, que va dir que el país anava camí de gripalitzar la covid-19. És a dir, de passar a tractar la malaltia com una endèmia (com la grip) i no una pandèmia.

«Encara estarem malament»

En una entrevista a RAC-1, Argimon va destacar ahir que la pandèmia «desaccelera» des de fa sis dies a Catalunya i que les últimes tres jornades hi va haver un «fre» en el creixement de les UCIs. El conseller, que va expressar el seu «optimisme» davant el futur, va puntualitzar no obstant que encara queden uns mesos d’hivern en què la societat ho passarà «malament», ja que l’elevat nombre de contagis està afectant el funcionament de les escoles, el sistema sanitari i les empreses.

Tot i això, segons els pronòstics del conseller, a partir de finals de març o abril, si tot va segons el previst, la pandèmia es gestionés «de manera diferent». «Si la malaltia és com ara, fonamentalment lleu, té poc interès explicar cas a cas», va ressaltar el titular de Salut.

Tot i així, molts experts demanen prudència a l’hora de passar a gestionar la covid-19 com si fos una endèmia, ja que no és descartable que aparegui una nova variant que posi de cap per avall la situació. És a dir, una variant encara més contagiosa (i, amb això, que faci augmentar la pressió assistencial) o que s’escapi a les vacunes.

Avançar en la vacunació

L’òmicron, per exemple, té una certa fuita als fàrmacs, si bé aquests han demostrat continuar sent eficaços. Avançar en la vacunació de països on la taxa vacunal encara és molt baixa (els de l’hemisferi sud) és un altre dels objectius que reivindiquen els científics per, entre altres coses, reduir la transmissió del virus i donar menys opció que apareguin noves variants.

La previsió de Catalunya, per tant, és que al març el sistema de salut deixi de fer proves davant de cada cas sospitós o contacte estret. La vigilància epidemiològica es canalitzarà a través de la recollida de mostres entre 300.000 i 500.000 persones, per veure quin virus circulen en cada moment.

A partir de les dades recollides, el sistema calcularà la incidència del coronavirus, farà seqüenciacions per controlar mutacions i vigilarà els casos més greus, els que acabin a l’hospital.

Argimon també preveu que al març decaiguin les quarantenes pautades, fins i tot entre els infectats, i que la gestió sigui similar a la de la grip: si algú és positiu i té febre o malestar, la recomanació continuarà sent quedar-se a casa i, si la situació empitjora, consulteu el centre d’atenció primària (CAP), però sense un protocol de confinaments.