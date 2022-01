L’Ajuntament de Palamós ha rebut el fons documental de Gumersind Vilagran, més conegut popularment com a «mossèn Gumersind». El fons ha estat cedit per una familiar del religiós -traspassat l’any 2004-, i consta de prop de 500 documents, 300 dels quals són fotografies. El fons va ser produït i aplegat pel mateix mossèn Gumersind, que va ser rector de la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà i una persona molt implicada socialment en el poble. Segons explica el consistori, aquest fons «constitueix un testimoni notable de la trajectòria vital i de les accions de contribució a la comunitat» que van caracterizar mossèn Gumersind, que també va ser nomenat fill adoptiu de la vila de Palamós.

Els documents del fons abasten el període 1941-2014 i, a banda de les fotografies, també hi ha retalls de premsa, edicions d’actes i activitats, correspondència, reculls, apunts, notes i esborranys elaborats o aplegats per mossèn Gumersind al llarg de la seva vida.

Des del Servei d’Arxiu de Palamós han fet un procés de descripció i instal·lació del fons per tal de poder conèixer el seu abast i contingut. Com a resultat, han confeccionat un catàleg sumari per facilitar el coneixement exahustiu de la documentació, més enllà que es pugui aprofundir en els detals dels continguts dels documents, especialment en les imatges.

Mossèn Gumersind va néixer a Avinyonet de Puigventós l’any 1913, i el 1940 va ser ordenat sacerdot. Va exercir com a vicari a Mieres, Cassà de la Selva, Romanyà de la Selva, Corçà, Cassà de Pelràs i Castell d’Aro. L’estiu de 1967 es va fer càrrec de la parròquia de Santa Eugènia de Vila-Roja, a Sant Joan de Palamós, i en va ser regent, econòm i rector. El 1988, l’Ajuntament de Palamós el va nomenar fill adoptiu de la vila com a reconeixement a al seva tasca social, tant a Sant Joan com a Palamós.