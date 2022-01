L’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona ja escalfa motors per al segon quadrimestre, que començarà el dilluns dia 7 de febrer. Per això, el període per matricular-se a les assignatures d’aquesta segona part del curs serà entre el 24 de gener i el 3 de febrer. La matrícula es pot fer de forma telemàtica, contactat amb la secretaria de l’institut.

L’institut gironí està vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya. Els seus objectius són proporcionar una formació sistematitzada i actualitzada de la teologia i la cultura religiosa. Entre el seu alumnat es troben aspirants aldiaconat permanent, professorat de religió que vol aconseguir la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA) per poder fer classes de religió, religiosos i religioses que vulguin aprofundir en allò que viuen, preveres que vulguin renovar o intensificar l’estudi de la teologia, catequistes, estudiants universitaris i qualesvol persona interessada en l’estudi de la teologia i els continguts relacionats amb la fe.