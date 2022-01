Per motius mediambientals, però també de salut. Aquestes són dues de les motivacions que van portar el pediatra Ferran Campillo a ser un dels impulsors de la proposta de tram-tren entre Olot, Banyoles i Girona, que ahir es va presentar públicament -en format digital- davant d’unes 110 persones. L’enginyer Pau Noy va aportar algunes dades més sobre la proposta, que implicaria 56 quilòmetres de doble via i que més endavant es podria estendre també cap a les Preses i la Vall d’en Bas, on també hi ha una alta densitat de població i trànsit. En l’acte també hi va participar Ricard Riol, com a representant de l’associació Promoció del Transport Públic. Un dels objectius que es marca la plataforma és aconseguir, durant aquest 2022, que la Generalitat destini una partida pressupostària a estudiar el projecte.

La proposta, de la qual es va començar a parlar a principis de gener, proposta unir Olot i Girona a través d’un tram-tren amb parades a Begudà (Sant Joan les Fonts), Castellfollit de la Roca, Besalú, Banyoles (tot i que en aquest cas s’ubicaria al polígon de Pont-xetmar, dins del terme municipal de Cornellà del Terri), Sarrià de Ter i Girona. La proposta és que hi hagi trens directes aproximadament cada hora, que sortirien de les Tries d’Olot, pararien a Banyoles i arribarien fins a l’estació de Renfe de Girona. També hi hauria trens que s’aturarien a totes les estacions i un circuït específic entre Sarrià de Ter i Girona, amb més freqüències i parades. I quan l’hospital Josep Trueta es traslladi a Salt, preveuen que el tramvia també es pot fer arribar fins allà a través d’un ramal des de Santa Eugènia.

Els promotors del project calculen que, en el recorregut entre Sarrià i Girona, el tramvia podria anar a 20 quilòmetres per hora. Tanmateix, en el servei directe entre Olot, Banyoles i Girona es podria arribar fins als 70 quilòmetres per hora i, en el servei interurbà amb totes les parades, la velocitat mitjana se situaria en uns 55 quilòmetres per hora. Per tot plegat,els càlculs dels impulsors indiquen que es podria anar de les Tries a Girona en 42 minuts, i de Banyoles a l’estació gironina, en dinou minuts.

Pel que fa als costos, els impulsors calculen que serien d’uns 600 milions d’euros. Una quantitat assumible per a la Generalitat, indiquen, ja que una de les propostes de la variant d’Olot ja costa 300 milions, i a més, calculen que hi haurà fons europeus disponibles per a projectes enfocats a la sostenibilitat. Pel que fa a les tarifes, proposen que hi hagi dos sistemes diferenciats: un per al resident, que podria gaudir d’abonaments, i per als visitants esporàdics. Amb tot plegat, calculen que amb els ingressos es podrien cobrir entre el 41 i el 57% dels costos, de manera que la subvenció necessària es reduiria.

La demanda inicial estimada és de 2,6 milions d’usuaris, però si funciona, calculen que es podrien arribar fins als cinc. Se’n podrien beneficiar tant la població que viu en aquesta zona com la gent que hi va els caps de setmana o de vacances.

El traçat del tram-tren aniria en paral·lel a l’A-26, tot i que Noy va advertir que «no és fàcil» perquè hi ha algunes pendents. En aquest sentit, des de la plataforma proposen utilitzar una de les boques del túnel de Castellfollit per fer-hi passar el tram-tren.