La Universitat de Girona participa en un projecte d’intercanvis virtuals amb altres universitats d’Europa i Amèrica. Es tracta del Collaborative Online International Learning (COIL) en què els estudiants de grau poden participar en una experiència intercultural sense la necessitat de marxar a un altre país. El programa consisteix en què determinades assignatures de grau estan organitzades conjuntament per docents de dues universitats diferents. Els alumnes connecten amb estudiants de l’altra universitat i comparteixen els coneixements i experiències. El curs passat es va fer una prova pilot a la UdG i aquest any ja hi ha més d’una vintena d’activitats COIL.

Unes activitats que permetran a estudiants gironins connectar de forma telemàtica amb alumnes d’altres universitats de Mèxic, Colòmbia, Brasil, Argentina, Alemanya, Finlàndia, Bèlgica, França, Països Baixos, Andorra i els Estats Units.