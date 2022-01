La professió, el treball humà personal que configura una especial manera de ser i de fer a qualsevol persona, que ens acompanya, normalment, durant la nostra vida, amb les seves degudes capacitats, èxits i fracassos, té un límit aparent en la nostra jubilació i sembla desaparèixer quan el cos ha entrat en la vellesa.

No crec que les coses siguin ben bé així. La projecció vital no canvia d’objecte. La feina canvia. Aquesta realitat humana i divina que en diuen la professió pren un altre camí. El cos no aguanta l’esforç requerit. Però la feina, la tasca humana, el treball per viure i conviure, per adaptar-se a una ocupació tant o més vital que l’anterior, no ha desaparegut gens.

L’ésser humà jubilat continua assumint les seves múltiples labors. Hi ha un temps de verb llatí que ho expressa molt bé: labores faciendas. Treballs que han de ser realitzats. L’atenció prestada al propi cos, l’acceptació de la consciència de noves impossibilitats, la possibilitat de dedicar més temps als deures familiars, el tracte amb els amics, les petites feines de casa i els encàrrecs que es poden dur a terme. Fer coses.

Però continua una manera de dur-ho tot a terme amb una contribució molt positiva al bon ambient, mantenint el somriure, la serenor, la bondat. I sobre tot, parlant. Sí, parlant.

Quan el Senyor va ordenar als apòstols: «Aneu! Ensenyeu!», ho va dir al rector del meu poble i a l’àvia que ha portat els nets a batejar. La fe de la nostra terra, com moltes veritats històriques, ens ha vingut per la memòria, la fe i l’amor de la gent gran.

La tasca profunda, incanviable, d’una persona no s’acaba amb una data de la Seguretat Social.

La vocació humana i divina pren un altre caire, però amb un realisme, una eficàcia i una plenitud com no estem acostumats imaginar i sobre la qual serem jutjats.