Davant l’increment de casos d’aquesta nova onada de la pandèmia, el que més necessiten els centres sanitaris són mans per afrontar tota la càrrega assistencial. Aquesta onada està castigant especialment els centres d’atenció primària, on setmana rere setmana estan batent rècords de visites relacionades amb el coronavirus, tant presencials com telefòniques.

Per tot això, i per afrontar amb garanties aquesta pressió assistencial tenint en compte la manca de personal accentuada per les baixes per Covid-19, el sistema sanitari català ha tornat a contractar estudiants de Medicina i Infermeria dels últims dos anys de carrera i també tècnics de laboratori per reforçar les plantilles d’hospitals, CAPs i altres centres. Aquest tipus de contractes, anomenats d’auxili sanitari, ja es van dur a terme les primeres setmanes i mesos de l’estat d’alarma, sobretot per reforçar els hospitals, i durant el període de vacunació massiva.

Aquesta vegada, el reforç es focalitza en els centres d’atenció primària. El CAP Alfons Moré de Salt (Salt 2) ha arribat a tenir cinc estudiants i, actualment, en tenen dos. «El personal es contagia constantment i tenim moltes baixes, falten mans i no hem dubtat a sol·licitar estudiants perquè ens donin suport», explica la directora del centre, Victòria Triola, qui també compta amb sis professionals jubilats, cinc infermeres i un metge. «Estem molt contents amb aquests reforços, en el cas dels estudiants han vingut molt motivats i, bàsicament, els assignem tasques vinculades amb Covid-19, ja que pràcticament ens ocupa tota l’assistència que oferim. En tot moment tenen la supervisió d’un professional i tenen algunes limitacions com l’accés a l’historial clínic dels pacients», especifica Triola, qui afegeix que un dels estudiants va plegar abans d’hora perquè no donava l’abast entre la feina i la carrera. «Estaria bé que hi hagués alguna compensació o convalidació per part de les universitats, ja que entre tot van molt col·lapsats». El CAP Alfons Moré, doncs, compta ara amb l’ajuda de dos universitaris que estan cursant el seu darrer any de carrera.

D’una banda, Yadil León està fent l’últim any de Medicina a la Universitat de Girona i va començar a treballar a Salt el 27 de desembre. «Tots els estudiants vam rebre un correu intern en el qual se’ns informava que Salut buscava universitaris per donar suport a les tasques covid-19; no m’ho vaig pensar dues vegades, ja que estic cursant l’últim any de la carrera i faig menys assignatures», especifica. De fet, el país natal de León és Cuba, on va fer els cinc primers cursos de Medicina. «Em vaig plantejar finalitzar la carrera a Espanya i, per això, vaig enviar sol·licituds a diversos centres, entre els quals hi havia la UdG. Va ser la primera a acceptar-me l’expedient i, tot i que he tardat alguns anys a convalidar matèries, n’estic molt satisfet, sobretot de la metodologia que fan servir, basada en problemes».

Aquesta major disponibilitat permet a León treballar a jornada completa al CAP Alfons Moré de Salt. Les seves tasques principals són fer testos d’antígens i PCRs, majoritàriament, i donar suport a les vacunacions de la Covid-19. «Bàsicament tracto molt amb nens, ja que els que tenen de 0 a 5 anys s’han de fer la prova al CAP si han estat contactes estrets. A vegades és complicat tractar-hi i has de fer servir recursos com el sentit de l’humor, però acaba sent gratificant», explica.

De moment, té contracte fins al 16 de febrer i després no sap què farà. «No sé si em renovaran, dependrà de l’activitat covid-19. En el cas que sí, també tindré més feina amb els estudis i no sé si ho podré compaginar, ho he de pensar». Respecte al seu futur a llarg termini, el jove té previst fer el MIR l’any que ve i li agradaria especialitzar-se en radiologia. «L’atenció primària també està entre les meves prioritats, però encara m’he d’acabar de decidir. El que sí que m’agradaria és fer la residència a Catalunya, on m’estic trobant molt bé; la sanitat pública està molt desenvolupada i s’hi destinen més recursos que a Cuba», conclou.

Suport en la vacunació

D’altra banda, Txell Castillo està fent l’últim any d’Infermeria també a la Universitat de Girona i va començar a treballar a Salt fa quinze dies. «Quan vaig rebre el correu intern de la facultat vaig tenir clar que volia aportar el meu granet de sorra a la lluita contra la pandèmia. A més, vaig considerar que seria una gran oportunitat per aprendre». Castillo va haver de triar entre el Trueta o l’atenció primària a Salt i es va decantar per la segona opció. «Al Trueta ja hi faig les pràctiques i tenia ganes de provar altres tasques, a més ja hi tinc experiència perquè també vaig treballar al CAP de l’Escala vacunant de la Covid-19, quan també es va fer una crida d’estudiants, ara fa un any».

En el seu cas, les tasques són clares: combina la vacunació amb les trucades de seguiment a pacients amb coronavirus. A més, fa reducció de jornada per poder compaginar la feina amb els estudis. «És complicat fer les dues coses, considero que la universitat ens podria convalidar algunes hores, tenint en compte que les tasques que faig són totalment compatibles amb la professió».

A Castillo el que li agrada més és vacunar: «És molt dinàmic ja que interactues amb la gent, veus com mostren interès per vacunar-se i són molt agraïts». A més, concretament a Salt li agrada veure que hi ha «molta diversitat» i això la motiva més a l’hora d’intentar ajudar-los, «sobretot quan no entenen l’idioma, tot i que a vegades és complicat», explica. Respecte a les trucades de seguiment, s’està trobant amb molts casos asimptomàtics o amb pocs símptomes. El seu contracte finalitza a finals de mes, en principi.

La jove encara no té massa clar què farà quan acabi la carrera. «Abans de la covid-19 tenia clar que volia marxar fora, ara ja no ho sé». Finalment, valora positivament el seu pas a la UdG, sobretot la metodologia basada en problemes (ABP), que li ha permès «aprendre molt», tot i que també requereix «molt d’esforç». Sí que considera que «caldria invertir més en personal sanitari: observo com moltes infermeres han de doblar torns per cobrir baixes».