L’Audiència de Girona jutjarà la setmana vinent un nou encausat en les protestes postsentència del procés independentista que s’enfronta a sis anys i mig de presó. L’acusat va estar un mes en presó preventiva per uns fets que van tenir lloc la setmana del 14 al 20 d’octubre de 2019, durant les protestes contra la sentència.

L’escrit d’acusació de la fiscalia fa un llarg repàs dels incidents que van tenir lloc durant l’octubre, tal com ja ha fet en anteriors acusacions contra encausats a Girona. Segons la seva tesi, va ser una jornada «marcada per intensos i continus actes violents» en diferents punts de Girona, entre ells a la Subdelegació del Govern, la Comissaria de la Policia Nacional i l’Estació de Tren d’Alta Velocitat.

Després de diversos «atacs» en aquestes seus contra les forces de seguretat que les custodiaven, l’acusació pública situa el processat al carrer Bellaire, on s’hi estava duent a terme una disputa entre els manifestants i la policia entre les dotze i les dues de la matinada. S’havien muntat barricades, hi havia contenidors cremant, es llençaven pedres així com mobiliari urbà i objectes «lesius» de diversa naturalesa «contra els agents i els vehicles policials», subratlla l’escrit. També es col·locaven «blocs de formigó i tanques» als carrers per «impedir» l’avenç de les furgonetes antidisturbis.

Segons aquest relat, l’acusat va llençar pedres de manera «repetitiva i indiscriminada» contra els agents que formaven el dispositiu de protecció de la Comissaria de la Policia Nacional. Segons la fiscalia, el processat duia el cap parcialment cobert i va dirigir-se a la zona per «alterar la seguretat pública i amb el propòsit de menystenir la integritat corporal dels agents». Tot plegat a «molt poca distància i amb la finalitat de precisar la seva acció lesiva», i en tot cas, des d’un lloc on era conscient que «era molt probable que encertés». Diversos agents van trencar la línia policial per interceptar l’acusat, i «en adonar-se’n, va agafar una llamborda de terra i va llançar-la contra ells. L’impacte hauria ferit un dels agents que s’havia acostat, fent-lo caure a terra pel cop.

Quan van detenir l’acusat, van trobar-li al damunt tres pilotes de goma, tres projectils de foam, uns guants, restes de grava i un mocador utilitzat per cobrir el rostre.

El processat s’enfronta a un delicte de desordres públics, un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat i un delicte lleu de lesions. Per tot plegat li demanen sis anys i mig de presó, una multa de 730 euros i una indemnització de 420 euros pels set dies que l’agent ferit va trigar a recuperar-se de les ferides. El judici tindrà lloc a la secció quarta de l’Audiència dimecres vinent.