El pressupost de Ripoll per aquest 2022 serà de 13.777.326 euros segons es va aprovar al ple extraordinari celebrat dilluns. La xifra suposa un augment del 3’64% respecte el pressupost anterior i va rebre el vot a favor de l’equip de govern de Junts, l’abstenció de la resta de grups (ERC, PSC i Alternativa per Ripoll-CUP) i la negativa de la regidora no adscrita Sílvia Orriols.

El valor total de pressupost recull els 12.953.950 euros ordinaris a més dels 823.376 corresponents a la societat d’aigües SOMASRSA. El deute municipal després de la concertació d’un nou préstec per finançar inversions i l’amortització del capital de préstecs, s’incrementarà en 118.300 euros. En els 1.529.606 euros destinats a les inversions, la partida més important és per l’expropiació del terreny de l’Avellaneda i conveni amb Adif, que ascendeix a 311.500 euros. Paral·lelament es destinaran 221.500 euros per l’asfaltatge i pavimentació de carrers entre els quals el carrer Progrés, i 80.000 euros correspondran a la primera fase de la piscina descoberta que està previst construir a la zona esportiva municipal, en una actuació que fa anys que s’estava reclamant. Altres partides destacades són per l’enderroc de l’edifici de La Guixera, valorat en 145.000, les actuacions a la llera del Ter estimades en 85.000, la rehabilitació de pisos per a lloguer social (90.000), les obres de murs a Llaers i el carrer Elies Rogent (99.000), el mirador de la Devesa del Pla (70.000) i la canalització d’aigua potable a Sant Bernabé de les Tenes i l’arranjament de la seva escola (55.000). Els pressupostos participatius tindran una assignació de 125.000 euros. Les entitats adscrites a l’Ajuntament rebran 1.990.544 euros pel que fa a la Fundació Guifré, 2.247.828 pel Consorci de Benestar Social, i 900 pel patronat del Museu Etnogràfic. El regidor de Serveis Econòmics de l’Ajuntament, Josep Maria Creixans, va agrair les abstencions i va assenyalar que les diferents regidories faran un seguiment del compliment de les inversions aprovades.