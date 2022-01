El Bisbat de Girona ha retornat de la propietat de sis béns de les comarques gironines on s’havien pogut cometre possibles irregularitats en el procés d’immatriculació. A més, el Bisbat d’Urgell també ha detectat set finques de la Cerdanya on li falten dades per poder-ne fer correctament la identificació. Avui, el president de la Conferència Episcopal, Juan José Omella, s'ha reunit amb el president del Govern, Pedro Sánchez. Durant la trobada, Omella ha admès que l’Església té un miler de béns arreu de l’Estat que no li pertanyen -ja que són propietat d’un tercer o no li consta la seva titularitat sobre els mateixos- i es va comprometre a col·laborar amb el govern espanyol per tal de regularitzar-los.

L’Església ha analitzat el conjunt de béns immatriculats entre els anys 1998 i 2015, sota l’empara de la modificació de la llei hipotecària promoguda pel govern de José María Aznar. En aquell període, l’Església espanyola va registrar a favor seu gairebé 35.000 béns, i després d’haver-los revisat a fons, ha arribat a la conclusió que n’hi ha aproximadament mil dels quals no pot acreditar la titularitat, ja sigui perquè pertanyen a tercers o perquè no consta que siguin titularitat de l’Església. Per això, ha elaborat un llistat d’incidències que es farà arribar a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per tal que es puguin iniciar els processos de regularització que, si s’escau, puguin correspondre. L’Església ja ha mostrat el seu compromís per col·laborar en el procés.

A la província de Girona, el llistat de la Conferència Episcopal inclou cinc béns que corresponien a altres titulars. Segons el Bisbat de Girona, tanmateix, tots els casos ja s’han resolt i s’han cedit al titular corresponent. Es tracta de dues parcel·les a la parròquia de Llorà, que ja s’han entregat a l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena; un solar de Cal Campaner a Madremanya, que també s’ha donat ja al consistori; el santuari de la Mare de Déu de Mont-ros, a Sant Joan les Fonts, que també s’ha entregat a l’Ajuntament, i la capella de Sant Roc a l’Escala: en aquest cas, es tractava d’un problema per un duplicat amb un titular, que segons el Bisbat també es va acabar resolent. A més, el llistat inclou també la suposada església de Sant Martí, a Sant Joan de Mollet, de la qual el Bisbat no té constància i que per tant es podria tractar d’un error. Omella ha advertit que, degut a l’exhaustivitat del llistat, s’hi podien trobar errors.

D’altra banda, la llista de la Conferència Episcopal també inclou tres béns més que consten com a incidències -no s'especifica de quin tipus- però que havien estat immatriculats abans del període 1998-2015. La primera és la rectoria de Vilavenut, dins del terme municipal de Fontcoberta. En aquest cas, el Bisbat també informa que ja es va vendre a l’Ajuntament. També hi ha la rectoria de Palol de Revardit, immatriculada l’any 1966, i la casa rectoral de Sant Medir, al terme municipal de Sant Gregori. En ambdós casos, tanmateix, des del Bisbat de Girona no tenen constància que ningú n’hagi reclamat la titularitat.

Pel que fa a la comarca de la Cerdanya, corresponent al Bisbat d’Urgell, l’Església ha detectat que li falten dades per identificar la propietat de set finques, tant rústiques com urbanes, situades dins dels termes municipals de Das, Fontanals de Cerdanya i Isòvol i Llívia. Finalment, el Bisbat de Vic ha detectat que la parròquia de Sant Bernabé de les Tenes, al terme municipal de Ripoll, apareix per duplicat en el document analitzat, de manera que es tracta també d’un error.