L’Ajuntament de Palamós ha portat a terme la renovació de l’enllumenat de la pista del pavelló municipal d’esports. Es tracta de 36 nous focus dotats de tecnologia led que han substituït els que hi havia instal·lats fins ara. la millora suposa un estalvi en consum energètic i es rebaixa la despesa econòmica en 3800 euros l’any.

Els focus tenen una potència màxima de 200W però porten un control que permet regular la intensitat d’un 0 a un 100% depenent de l’activitat que es faci i augmentant així l’estalvi. Abans de la millora el nivell mitjà d’il·luminació no arribava als 350 lux i ara és gairebé de 100, sent apte per competicions Clase I, i per acollir proves nacionals i internacionals amb tote les garanties.