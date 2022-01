La Fundació Oncolliga Girona recupera aquest any el format presencial de la Run4Cancer, una de les seves curses solidàries més emblemàtiques, organitzada amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer (4 de febrer). Després que l’any passat s’ajornés fins a l’abril i es fes de forma virtual a causa de les restriccions per la pandèmia de la covid-19, enguany es recupera el calendari habitual i el format que l’ha fet popular: una sortida simultània a diferents poblacions repartides pel conjunt de les comarques gironines.

Enguany s’han sumat a la iniciativa una dotzena de poblacions on l’Oncolliga hi té delegació: Figueres, Peralada, Palafrugell, Tossa de Mar, Riudellots de la Selva, Vidreres, Anglès, Salt, Porqueres, Olot, Planoles i Pont de Molins. Hi haurà un punt de sortida i un itinerari marcat a totes les poblacions excepte a Figueres, on es manté el format virtual, és a dir, que els participants podran sortir a córrer o caminar quan vulguin i fent l’itinerari que vulguin. A la resta de poblacions, la sortida es farà o bé conjuntament o bé de forma esgraonada, en funció del nombre d’inscrits que hi hagi en cada cas, per tal de seguir les mesures covid-19. Les inscripcions estan obertes al web de l’entitat i tots els que s’hagin inscrit abans del 27 de gener rebran com a obsequi una samarreta commemorativa de la cursa. Per inscriure’s cal fer un donatiu de 10 euros a l’entitat.

Xerrada sobre ginecologia

Paral·lelament, Oncolliga ha organitzat també una conferència-col·loqui sobre la Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica a la Regió Sanitària de Girona (UGFO), formada per professionals de l’ICO, l’Institut Català de la Salut i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge. Es farà divendres de la setmana que ve.