Els contagis creixen sense fre arreu de Catalunya, però hi ha alguns punts on aquest augment és més accentuat. Si analitzem la situació per comarques, el Pla de l’Estany és la segona de Catalunya que té el risc de rebrot més elevat, amb gairebé 9.000 punts. Per davant només hi ha la Segarra, amb 11.000.

Per obtenir aquest indicador es tenen en compte diverses variables calculades a partir del nombre de casos diagnosticats. D’una banda, es mesura la taxa de reproducció de la malaltia, que s’obté a partir de la mitjana de persones que s’infecten a partir d’un mateix cas. Paral·lelament, també cal tenir present la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies. De fet, la incidència del Pla de l’Estany també és la segona més elevada, amb 7.026,98. Fa dies que les dades a la comarca estan disparades, de fet ja fa dues setmanes que supera el miler de positius, mentre que fa dues setmanes se’n van registrar 600. El risc de rebrot també s’ha multiplicat en catorze dies i la mitjana d’edat cada vegada és més baixa. Com a bona notícia, l’augment de casos no està repercutint en un creixement de persones ingressades a hospitals, ja que la dada es manté estable des de fa setmanes. En canvi, l’atenció primària sí que té una càrrega assistencial molt elevada, amb més de 2.000 visites per setmana. Per posar un exemple de la magnitud, a l’octubre n’hi havia entre 100 i 200 per setmana. De fet, els registres actuals no s’havien assolit mai abans, tal com passa a la resta de la Regió Sanitària de Girona i de Catalunya. Municipis afectats D’altra banda, tenint en compte que el Pla de l’Estany és la comarca més afectada, és de fàcil suposar que la seva capital, Banyoles, també se situarà entre els municipis amb els indicadors més elevats. Concretament, es tracta de la cinquena ciutat de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més alt de Catalunya. Respecte a aquest índex, també cal tenir present la importància de la densitat de població. Si hi ha molts habitants en un espai més reduït, la incidència d’un brot pot ser molt elevat, i a l’inrevés. Alhora, un brot concentrat en un indret localitzat, com ara una residència o una empresa, pot repercutir negativament en les xifres d’una regió sanitària sense que la realitat obligui a alarmar-se per l’extensió dels contagis. En el cas de Banyoles, a part del risc de rebrot, també destaca el creixement de casos, ja que en les últimes tres setmanes s’ha passat de 397 a 653 i a 814. En una situació similar hi ha Palafrugell, tot i que en aquest cas les dades encara són pitjors. El risc de rebrot és de 9.269 punts i els casos també s’han pràcticament triplicat en dues setmanes. I és que l’efecte devastador del virus des del retorn a les escoles després de Nadal s’ha fet notar a tot arreu, en més o menys mesura. La Regió Sanitària de Girona ja supera els 7.000 punts de risc de rebrot i l’única dada que millora és la positivitat de les proves, que de moment no repercuteix en una baixada de casos. Ahir també es va registrar una dada preocupant: sis defuncions per coronavirus en un dia; una de les xifres més elevades de les darreres setmanes.