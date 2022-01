Comarques com el Ripollès, el Solsonès o el Berguedà quedaran fora del referèndum vinculant sobre la presentació o no de la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 que el Govern només ha previst celebrar a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, avança la seva intenció que els ciutadans de la capital berguedana puguin dir-hi la seva sobre els Jocs Olímpics d’Hivern previstos pel 2030. «Si no ens fan una consulta oficial, la farem extraoficial», diu el batlle. D’aquesta manera, «sigui en una consulta feta des de la Generalitat, o feta des del territori, la gent del Berguedà ha de tenir dret a dir si volen Jocs Olímpics o no en volen», va puntualitzar. De la seva banda, des del Consell Comarcal del Solsonès no descarta plantejar una consulta en el mateix sentit. En el cas del Ripollès, el president comarcal reclama poder veure l’avantprojecte sobre els jocs abans de votar.

L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, lamenta que el projecte de Jocs Olímpics d’Hivern es comenci a «allunyar» del projecte inicial que s’havia presentat, un projecte que tenia el tren, una infraestructura clau del territori, com a element vertebrador d’una iniciativa «sostenible». Munell destaca que se senten «decepcionats» perquè darrere hi ha molts sectors implicats, no només el turisme sinó també tots els que viuen de la muntanya, com els de lloguer de material d’esquí, per exemple. «No ens han deixat ni tan sols l’opció a opinar, a decidir ni a votar», diul’alcalde.

El consell vol un projecte clar

De la seva banda, el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, entén com a necessari que hi hagi un avantprojecte «molt clar» que digui què pot passar al territori i què no pot passar. «A dia d’avui això encara no ho hem vist ni ho tenim sobre la taula», ha lamentat. «Per poder opinar i abans que es faci la votació a mi m’agradarà saber què votarà la gent», s’ha preguntat.

Per Colomer, el projecte que hi hauria d’haver sobre la taula hauria d’especificar, entre d’altres, on es faran les proves d’esquí, «si a la Vall d’Aran, a Masella o a la Vall de Núria», o «el patinatge sobre gel si es farà a Barcelona o a Puigcerdà». Aspectes com aquests són els que s’haurien de tenir clars, destacaa el president del Consell Comarcal. A més, Colomer no vol que s’aposti per una millora d’infraestructures centralitzada, sinó que aposta perquè es «reparteixi joc» a tot el territori, cosa que hauria de revertir en l’economia de totes les comarques.