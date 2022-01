La Comissió d’Alumnes de Secundària del Consell Municipal d’Olot (CEM) –l’òrgan participatiu format per representants de l’alumnat de secundària de tots els instituts de la ciutat– ha decidit posposar la celebració conjunta de Sant Tomàs d’Aquino, prevista pel divendres 28 de gener de 2022, al pròxim divendres, 18 de març de 2022. La decisió s’ha pres davant l’increment de casos de COVID-19 derivats de la variant òmicron i tenint en compte les mesures sanitàries de prevenció per evitar contagis. La celebració de Sant Tomàs d’Aquino és una diada on els estudiants organitzen activitats obertes a tota la ciutadania.

La comissió està integrada cada per 25 estudiants dels centres educatius. Els seus membres són delegats de classe de tots els nivells, des de primer d’ESO fins a segon de Batxillerat i de cicles formatius. L’òrgan es va crear el 1999 com a entitat de representació de tots els alumnes d’ensenyament secundari d’Olot al Consell Escolar Municipal. Tot i que formalment es tracta d’un sistema de coordinació entre delegats dels diferents centres, l’ajuntament destaca que «a la pràctica s’ha convertit en un model de participació singular per a la política local de joventut d’Olot, que enllaça el sistema educatiu amb activitats i serveis de referència per als joves». «La consolidació d’aquest model ha convertit la comissió en una referent estable per als joves de la ciutat», afegeix.