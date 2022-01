La Comissió Europea va actualitzar ahir les recomanacions de viatge dins de la Unió Europea per a adaptar la situació a la nova realitat creada per la ràpida propagació de la variant òmicron. El mapa de colors que publica cada setmana el Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties (ECDC), que actualment certifica l’existència de més de 500 casos per cada 100.000 habitants en la pràctica totalitat de les regions europees, deixarà de ser l’element de referència a l’hora d’introduir restriccions, en potenciar un enfocament més personal i individual, mentre que la validesa dels test d’antígens per a viatges es reduirà de 48 a 24 hores.

Són alguns dels elements que la Comissió Europea va posar sobre la taula el passat 25 de novembre en la revisió de les regles, abans que la variant ómicron fes acte de presència en el continent europeu i es convertís en la dominant a la UE. La ràpida propagació d’aquesta variant, més contagiosa que la delta, va fer que diverses delegacions demanessin l’ajornament de les noves recomanacions de viatge fins a veure l’evolució. Finalment els 27 ambaixadors europeus van donar el seu aval divendres passat amb el que el document de recomanacions serà aprovat sense debat aquest dimarts pels ministres d’assumptes europeus. Mapa «informatiu» Segons aquest, el mapa de colors del ECDC, actualment utilitzat per a introduir o aixecar restriccions segons la situació epidemiològica d’una regió concreta, passarà a ser una «eina d’informació». És a dir, els Vint-i-set continuaran utilitzant-ho com a element d’informació per a descoratjar els viatges cap a o des de les regions amb una major propagació del virus, però serà l’estatus particular del viatger el que determinarà les possibles mesures o requisits de viatge.