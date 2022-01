Ahir a la tarda Blanes va començar la celebració de la Setmana per la Pau 2022, que s’allargarà durant tots aquests dies fins culminar divendres vinent, 28 de gener. Ahir al matí es va prendre la decisió de fer en línia tots els actes llevat de l’únic que és impossible fer telemàticament: la Marxa per la Pau d’aquest divendres. En aquesta línia, l’inici del cicle que arrencava amb la presentació del IV Calendari Interreligiós 2022 es va fer també telemàticament. Aquest ha estat el quart any consecutiu en què s’edita al municipi aquest calendari que va ser ideada pels membres de la Taula de Diàleg Interreligiós de Blanes formada per diferents comunitats religioses.