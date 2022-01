El Bisbat de Girona assegura ara que la llista publicada dilluns per la Conferència Episcopal amb el llistat d’immatriculacions fetes per l’Església en el marc de la llei hipotecària de 1998 a 2015 és només un llistat d’incidències i errors respecte la llista elaborada pel govern espanyol, i que no es tracta de béns a retornar per part de l’Església. En el cas de les comarques gironines, la llista inclou les rectories de Sant Medir (Sant Gregori), Vilavenut (Fonctoberta) i Palol de Revardit. Segons el Bisbat, això no vol dir que s’hagin de retornar, sinó que estaven malament en el llistat. En el cas de Vilavenut, la rectoria ja es va vendre a l’Ajuntament l’any 2017.

A més, també hi consten dues finques (una parcel·la i un terreny) a Llorà, que es van cedir a l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena per una urbanització el 2018. També s’inclou la Casa del Capmaner de Madremanya, la propietat de la qual es va cedir l’any passat a l’Ajuntament, i el santuari de la Mare de Déu de Mont-ros, del qual també s’ha cedit la propietat a l’Ajuntament de Sant Joan les Fons. A la capella de Sant Roc de Cervià, s’ha esmenat la doble immatriculació amb un particular.