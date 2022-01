El Govern ha fet un pas més en la desescalada i elimina des d’aquest divendres el límit de reunió a 10 persones, al mateix temps que normalitza els aforaments en restauració, cultura i gimnasos, tot i que l’oci nocturn seguirà tancat amb la previsió de poder reobrir en les properes setmanes.

En una roda de premsa després del Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va indicar que la mitjanit de dijous a divendres decauran així «una bona part de les mesures restrictives perquè l’actual situació de la pandèmia, amb una corba estabilitzada en un altiplà», ja no són «necessàries ni estan justificades».

De moment, seguirà vigent el certificat covid i continuarà tancat l’oci nocturn, que no obstant això està previst que pugui reobrir «en les properes setmanes si el virus no torna a sorprendre amb un nou gir de guió», va afegir la portaveu.

Plaja va assegurar que el Govern, que es va reunir ahir amb les patronals de l’oci nocturn, no allargarà «ni un dia més del necessari» el tancament de les discoteques i va dir que la previsió és que «en les properes setmanes o dies» puguin anunciar ja la data de la reobertura.

Reobertura de l’oci nocturn

D’altra banda, el sector de l’oci nocturn va sortir ahir a la tarda de la reunió amb el Govern amb una possible data de reobertura: l’11 de febrer. «L’única conclusió que tenim és la possible arrencada el dia 11 de febrer, però ens hem quedat molt neguitosos perquè no se’ns ha assegurat que sigui la data definitiva. Encara no és segur», va afirmar el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas. Les condicions d’obertura serien quasi de «normalitat»: amb l’horari habitual, aforament del 80 o 100% i amb pista de ball com abans. La Fecasarm va sortir «molt decebuda» de la reunió amb la Generalitat. «No han concretat ni justificat res. Ens preocupa el missatge d’inseguretat», va afirmat el president de Fecasarm, David López.

«Salut deixa amb un interrogant la continuïtat dels nostres negocis i dels nostres treballadors», va continuar López, que també va recordar a la Generalitat que amb l’eliminació del toc de queda i del límit de reunió de 10 persones «s’estan incentivant els botellots i les festes il·legals». «Uns llocs on es produeixen molts més contagis que en l’oci nocturn controlat i legal. En són perfectament conscients», va voler remarcar el president de Fecasarm, que va afirmar igualment que el sector té cada cop més problemes a l’hora de cercar personal. «Moltes persones ja no volen treballar a l’oci nocturn degut a la inestabilitat màxima», va reconèixer López. Per la seva banda, el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, va recriminar al Govern que no hagi reconegut «el fracàs» de les restriccions a Catalunya.