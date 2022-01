En exercici del Dret de Rectificació regulat en la Llei Orgànica 2/1984, de 2 de març respecte a la notícia/article publicat en el Diari de Girona edició impresa i edició digital, respecte a la imposició d’una sanció per l’Ajuntament de Banyoles a EXCAVACIONS MASDEVALL SL, procedeix la seva rectificació en l’edició impresa i en l’edició digital guardant la necessària proporcionalitat amb la difusió que es va donar amb el mateix tractament i espai (lloc de publicació i tipografia empleada), en el sentit següent:

1. El Decret d’Alcaldia de 9 de desembre de 2021, dictat en l’expedient X2021007073 resolt imposar a EXCAVACIONS MASDEVALL SL una sanció de 4.000,80€ per infracció de l’article 82. b) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), «Exercir l’activitat sense haver fet la comunicació, en el cas de les activitats sotmeses a aquest règim».

2. La resolució municipal no declara que s’exerceix una activitat en «sòl no urbanitzable» o «rústic». L’activitat es porta terme en «sòl urbanitzable» i és legalitzable.

3. La resolució municipal refereix expressament que «l’activitat que porta terme és acopi de materials i que s’han encarregat els corresponents projectes a efectes de la seva legalització».

4. La resolució municipal no declara provat ni sanciona que s’ha utilitzat la finca per emmagatzemat materials susceptibles de tenir la consideració de residus generats o derivats de les obres de construcció que s’han de gestionar a través de gestors autoritzats, mitjançant llicència autorització o llicència ambiental. La resolució municipal no declara l’existència d’un «abocador il·legal».

5. La redacció de la notícia en els termes en què va aparèixer ha causat un greu perjudici al bon nom, honorabilitat, prestigi i els interessos d’EXCAVACIONS MASDEVALL SL i el seu propietari el Sr. Pere Masdevall i Ventura.