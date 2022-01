El nou programa de formació professional per a l’ocupació (FPO) en format dual que ha posat en marxa el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) s’ha concretat a la demarcació de Girona en nou projectes que permetran a un total de 152 persones joves en situació d’atur rebre una formació que els permeti obtenir un certificat de professionalitat, al mateix temps que estaran contractats per una empresa durant un any. Els projecte, finançats amb un total de 2,9 milions, els impulsen sis entitats de la demarcació i oferiran formació en la indústria càrnia, la jardineria, el socorrisme aquàtic, atenció a les persones, la comunicació i la fabricació mecànica.

Les persones joves que siguin escollides per participar en el programa rebran formació d’introducció a l’ofici, prèvia a la contractació, i també la formació vinculada a un certificat de professionalitat en aquell àmbit, que s’impartirà durant la fase de contractació. La contractació serà a través d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge de 12 mesos a diferents empreses repartides per tota la demarcació i que van des de microempreses fins a grans empreses, com en el cas de la Corporació Alimentària Guissona o Noel.

Hi podran optar els joves de 16 a 29 anys, preferentment sense qualificació professional, i que comptin amb els requisits per seguir un certificat de professionalitat de nivell 1, 2 o 3, segons el projecte. És indispensable que estiguin inscrits al SOC com a demandants d’ocupació sense feina.

Les entitats participants són Kreas-Centre Integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries (Olot); la Fundació Obra social comunitària de Bellvitge (Sant Gregori); SH Concept Formació SL (Sant Hilari Sacalm); SERSA, Serveis Socials i administratius SCCL (Girona); la Fundació Privada Gentis (Girona) i Metall Girona.

El SOC destina 17 milions d’euros a impulsar projectes de FPO dual per a persones joves en sectors productius generadors d’ocupació o amb gran mancança de personal qualificat, com l’industrial, l’agroalimentari o les energies renovables. Finalment s’han atorgat subvencions a 61 projectes a tot Catalunya, en els quals participaran 875 persones joves aprenents, 79 professionals de suport finançats i unes 250 empreses de tots els sectors i tipologies.