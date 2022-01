L’ajuntament de Sant Joan les Fonts invertirà enguany una partida de 275.000 euros per dur a terme la primera fase de construcció del nou centre cívic a l’antic escorxador. És la principal inversió que recull el pressupost de 5.076.979 euros que es va aprovar amb els únics vots de l’equip de govern (JxCat). Els regidors de Sant Joan Plural, a l’oposció, hi van votar en contra perquè entenen que els comptes «no responen a les demandes del poble».

Segons l’equip de govern, el futur centre cívic serà «un espai per a tothom que esdevindrà el punt de trobada per dur a terme tota mena d’activitats o en grup o individualment». Afegeix que l’objectiu «és el de facilitar espais on poder compartir experiències, tenir punts de trobada confortables més accessibles i posats al dia en l’àmbit de les energies renovables». En aquest nou espai s’hi incorporarà també l’activitat de l’antic casal de Sant Joan.

El govern municipal destaca el «marcat accent social» del pressupost de 2022, amb accions que superen els 100.000 euros. Detalla, en aquest sentit, les «subvencions clarament orientades a entitats que treballen en pro de la ciutadania i les seves mancances». El pressupost contempla una subvenció directa a entitats comarcals que responen a les necessitats socials de la població, el manteniment de la partida pressupostària destinada a les emergències socials municipals, el manteniment de l’aportació al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, així com el manteniment de la participació de l’ajuntament en campanyes de sensibilització de la població com pot ser «Retalla violències enganxa les cures».

El consistori també destaca l’aposta per les energies renovables, amb diferents partides pressupostàries. A més de mantenir les línies de subvenció per instal·lació de plaques solars als edificis particulars, s’amplia la despesa de la partida mediambiental en 6.000 euros. S’instal·larà un sistema de calefacció energèticament sostenible a la sala la Cooperativa de la Canya per un valor pressupostat de 45.000 euros. Se seguirà amb el projecte de la recollida de poda al municipi amb uns contenidors específics que permeten separar i tractar amb més eficiència aquest tipus de residu. S’instal·larà un punt de càrrega de vehicles elèctrics d’accés públic al municipi. I es crea una partida nova d’assessorament als ciutadans i ciutadanes en matèria d’energies renovables lligada al projecte comarcal Garrotxa Domus.

D’altra banda, s’ha incrementat el pressupost destinat a l’arranjament de camins públics. De 60.000 euros s’amplia fins a 77.000 euros per manteniment i millora dels camins de tot el municipi. Així mateix, destinarà part dels recursos provinents del romanent de tresoreria a la creació d’un carril bici de Begudà a Sant Joan, la senyalització de masos als disseminats, entre d’altres.

Crítiques de l’oposició

Els regidors de Sant Joan Plural (ERC-AM), a l’oposició, van lamentar que l’equip de govern no inclogués al pressupost «cap de les propostes que havien elaborat conjuntament amb els veïns». «La diferència entre Sant Joan Plural i l’actual equip de govern és que nosaltres portem les demandes ciutadanes a l’ajuntament, mentre que l’equip de govern treballa de porta endins i sense ni informar prèviament a l’oposició i a la ciutadania dels projectes previstos», va dir la portaveu del grup republicà, Isabel Rigat.