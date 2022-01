Els problemes de salut mental en les persones amb discapacitat han estat històricament infradiagnosticats, tot i que diferents estudis indiquen que una de cada tres persones amb discapacitat pateixen algun tipus de problema de salut mental. Segons el Dr. Ramon Novell, cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), «el diagnòstic dual dels trastorns mentals i la discapacitat intel·lectual, sovint no ha estat reconegut, quasi sempre infradiagnosticat i, conseqüentment, no tractat». Encara que en l’actualitat hi ha pocs estudis rigorosos que facin comparacions directes d’incidència i prevalença de malaltia mental entre la població amb i sense discapacitat intel·lectual, les dades epidemiològiques apunten que les persones amb discapacitat intel·lectual pateixen trastorns psiquiàtrics amb més freqüència en qualsevol etapa de la vida.

En aquesta línia, les dades de les quals es disposa, mostren que fins a un 41% de persones amb discapacitat intel·lectual presenten trastorns psiquiàtrics. Si s’exclouen problemes de conducta, aquest percentatge es redueix al 28%, i si també s’exclou el trastorn de l’espectre autista, la xifra se situa en un 22,4%. També cal tenir en compte que la prevalença de trastorns psiquiàtrics augmenta depenent de la gravetat de discapacitat intel·lectual.

Recull de visions d'experts

Totes aquestes conclusions es van extreure de la primera Jornada de Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual, que va tenir lloc el maig i que va comptar amb la participació de professionals de la xarxa especialitzada en salut mental i discapacitat intel·lectual d’arreu del territori català. Per tal d’aproximar aquestes aportacions d’experts al col·lectiu mèdic, s’han recollit en un llibret anomenat Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual que s'ha presentat aquesta tarda a l’IAS. La publicació està impulsada per Granés Fundació, l’associació empresarial d’economia social Dincat i la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (SCPiSM), amb la col·laboració de l’IAS.

Després de la presentació, a càrrec de la directora gerent de Granés Fundació, Laura Masferrer, la presidenta de la SCPiSM, Gemma Parramon, i el director de Dincat, Carles Campuzano, s'ha escenificat l’entrega del material divulgatiu per part de quatre testimonis, Carmen Flores, Judith Joyera, Irene Tohà i Gerard Ayats, al director de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS, Dr. Claudi Camps, en representació de tots els professionals de l’àmbit sanitari i específicament dels de l’àmbit de la salut mental.

Claudi Camps ha elogiat la tasca del cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual i Salut Mental de l’IAS, Ramon Novell, tenint en compte que «gràcies a la seva feina s’ha aconseguit abordar la problemàtica del col·lectiu des d’una vessant afectiva». També ha admès que «sovint ens trobem en situacions de desconeixement i és important que tothom tingui sensibilitat per saber tractar certes problemàtiques».

Prova pilot amb bons resultats

Paral·lelament, Ramon Novell ha destacat la importància de la publicació del llibret ja que es transmeten coneixements als professionals per saber com tractar amb aquesta tipologia de pacients.

A més, ha expicat que des de l’IAS han impulsat una prova pilot basada en material pictogràfic per millorar l’assistència i comunicació entre els especialistes i pacients. «Molts usuaris tenen por a la bata blanca i sovint no expressen tot el que voldrien dir i llavors el professional no el pot tractar amb garanties. És per això que hem posat en marxa aquest projecte i molts metges ja l’han fet servir, ja que els ajuda a fer-se entendre». D’altra banda, Novell afegeix que aquesta tècnica també s’ha traslladat a altres àmbits, com ara en pacients amb demència o altres problemes cognitius, «i també hi ha hagut bons resultats, ja que no només serveix en casos de discapacitat intel·lectual, sinó que acaba millorant la qualitat de vida de tots els pacients i evita una mala praxis per part dels professionals que els atenen».

Finalment, Novell confia que es faci una segona Jornada de Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual, ja que és molt necessària.