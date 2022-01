Banyoles celebrarà aquest cap de setmana la 24a edició de Firaestoc -la fira de rebaixes de la capital del Pla de l’Estany-, que tindrà lloc al pavelló de la Draga i comptarà amb una trentena d’expositors. D’aquesta manera, el certamen recupera el format presencial després del parèntesi de l’any passat.

La fira, que com a novetat d’enguany obrirà les portes demà divendres a la tarda, comptarà amb una trentena d’expositors repartits en 47 estands, principalment procedents de Banyoles i la resta de la comarca, que vendran productes d’oferta en moda, complements o parament de la llar. També hi haurà expositors de serveis d’estètica i salut.

La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, ha destacat que, respecte a l’última edició, el Firastoc d’aquest 2022 comptarà amb cinc estands més i hi haurà una major presència d’establiments comercials de Banyoles, que representaran el 70% del total de participants.

Per la seva banda, la presidenta de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme, Dolors Busquets, ha destacat que els fa «molta il·lusió» tornar a fer el Firestoc en format presencial. «És una fira molt consolidada, ja que no només rebem visitants de Banyoles i comarca, sinó que també ens ve gent de poblacions com Figueres, Girona o Olot», va indicar.

Per facilitar la compra i la ubicació dels estands, hi haurà un plafó informatiu amb el plànol de la fira, així com una senyalització cromàtica segons la tipologia de producte. L’entrada a la fira serà lliure i també hi haurà aparcament gratuït per a tots els assistents.