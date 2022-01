El 2021 va tancar amb 43 morts a les carreteres gironines, un 19,4% més que el 2019. Segons el dossier difós pel Servei Català de Trànsit, la província de Girona és la que ha concentrat un augment de morts en accidents més important respecte de l'any de referència anterior. Lleida també va tancar l'any amb prop d'un 6% de finats més, i la resta de províncies va reduir el seu nombre de víctimes mortals.

De fet, el conjunt de morts a Catalunya té un balanç "positiu": van morir 188 persones en 179 accidents de trànsit en vies urbanes i interurbanes, un 22,3% menys de morts i un 21,5% menys de sinistres respectivament. A l'hora de fer la comparativa, Trànsit ha obviat el 2020 en ser un any molt marcat per les restriccions de circulació derivades de la pandèmia.

Del total de morts a les vies urbanes i interurbanes gironines, 34 van tenir lloc en carreteres interurbanes, i només 9 van morir en zones urbanes, el mateix número que el 2019. De fet, és a les carreteres interurbanes on es va produir l'augment de víctimes mortals, passant de 27 el 2019 a 34 el 2021, un 26% més. Amb tot, la xifra total de morts segueix essent molt inferior a la que hi havia deu anys enrere: el 2010 va tancar amb 78 morts a totes les vies gironines, un 81% més.

Un 78,5% de morts són homes

En l'àmbit català, tot i la baixada de víctimes mortals, hi va haver tres mesos on van augmentar respecte de 2019: maig, juny i desembre. Són mesos que corresponen a períodes entre onades, quan hi va haver xifres més elevades de mobilitat i superant en alguns casos els nivells prepandèmia. El juny va ser el més tràgic amb 18 víctimes mortals.

D'altra banda, també destaca el fet que el 78,5% de les víctimes en zona interurbana són homes. També són majoria les víctimes de sexe masculí a les vies urbanes (64,2%). Pel que fa als col·lectius vulnerables, suposen gairebé la meitat de les víctimes mortals en carretera. Han mort 46 motoristes, 4 ciclistes i 14 vianants, un 47,4% del total de defuncions a les carreteres. En zones urbanes, la mortalitat s'eleva a un 69,8% del total.

Les franges d'edat on més ha augmentat la mortalitat en zona interurbana són dels 35 als 44 anys i dels 55 als 64 anys. Quatre menors de fins a 14 anys van perdre la vida.

En el 51,9% dels casos, els sinistres mortals van tenir lloc durant el cap de setmana o en una operació especial. A més, les vies amb més morts per accident en zona interurbana són l'AP-7, l'N-II, l'A-2 i la C-32.

En una roda de premsa per valorar el balanç de sinistralitat, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena ha expressat la "preocupació del Govern" pels col·lectius vulnerables. Per això ha anunciat una campanya informativa per motoristes i la incorporació de tres motos espiell per perseguir les conductes "inadequades, perilloses o delictives".

Per la seva banda, el director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que les distraccions continuen sent el principal motiu de mortalitat a les carreteres. Per intentar contrarestar-ho ha fet públic que estan treballant en un projecte per detectar l'ús del mòbil al vehicle amb intel·ligència artificial amb càmeres.