El Col·legi d’Infermeres de Girona, juntament amb els homònims de la resta de províncies i el consell general, han expressat la seva oposició a la creació del nou cicle formatiu anomenat «Supervisió de l’atenció sociosanitària a la persona usuària». Aquesta titulació es va aprovar per reial decret el 18 de gener. En un manifest conjunt, consideren que s’està produint una «invasió de competències», a més d’una «desnaturalització i substitució de la cura infermera que sana», però també alleuja el patiment de la persona que la necessita.

Precisament, afegeixen que les noves titulacions com aquesta, «només persegueixen abaratir costos, a curt i mitjà termini, amb solucions que, a la llarga, esdevindran un greu problema per a la nostra societat; un abaratiment, també fals, doncs no té en compte el cost d’oportunitat que marca la rendibilitat de la inversió front al risc existent», critiquen.

També han expressat el seu malestar perquè el Ministeri de Sanitat «eludeix» el reconeixement i desenvolupament de les especialitats infermeres. Posen com a exemple el cas de la Infermeria Geriàtrica, que consideren que no té el reconeixement professional ni descripció de la categoria laboral.

En definitiva, han demanat l’especialització i han lamentat que hi hagi formacions «clarament insuficients». També exigeixen que s’aturi el «degoteig» de titulacions paral·leles, moltes vegades «pseudo sanitàries», i s’aposti per desenvolupar i potenciar l’excel·lència dels professionals de la salut existents.