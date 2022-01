El judici que s’havia de celebrar ahir a l’Audiència de Girona contra un jove acusat de llançar una llamborda contra un agent de policia durant les protestes postsentència es va suspendre per la vaga de lletrats de l’administració de justícia.

El tribunal de la secció quarta va decidir suspendre la vista a causa de l’absència de la lletrada per la vaga. Els magistrats van decidir «solidaritzar-se» amb la lletrada i van anul·lar la vista, que se celebrarà l’1 de juny.

La fiscalia demana sis anys i mig de presó al jove per un delicte de desordres públics, atemptat contra l’autoritat i lesions lleus.

El seu advocat, Benet Salellas, va assegurar que «un cop més» una «fiscalia desbocada» demana penes «desproporcionades. Per aquests fets, que van tenir lloc la matinada del 19 d’octubre de 2019, el jove va passar quasi un mes en presó preventiva.

Segons les dades que ahir va fer públic el Ministeri de Justícia, un 36,06% dels lletrats de l’administració de justícia de Catalunya van adherir-se a la vaga convocada per la Unió Progressista de Lletrats de l’Administració de Justícia. Els lletrats reclamen el dret a una negociació col·lectiva i un augment de la retribució pactada el 2009. El ministeri va respondre que la primera reclamació és «impossible» de complir, perquè no hi ha cap cos de l’Administració General de l’Estat que tingui reconeguda una negociació pròpia, i que la interlocució es fa amb els sindicats. Sobre la segona reclamació, indiquen que l’1 de febrer s’aprovarà l’adequació salarial acordada, que suposa 2.430 euros a l’any, que caldrà sumar al 2% d’increment de tot el sector públic.