L'espectacle de gel al Torrent de la Cabana, amb la caiguda de l'aigua completament congelada, ha atret l'atenció de centenars de visitants. El cap de setmana passat el van visitar 700 persones i els aparcaments del polígon Niubó i la Font del Querol van quedar saturats, fins al punt que els vehicles van acabar aparcant als vorals de la carretera i al camí d'Estiula. "No ens ho esperàvem", admet l'alcaldessa, Dolors Costa.

És per això que l'Ajuntament ha decidit recuperar el dispositiu de control que aplicava a l'estiu i Setmana Santa i tornarà a fer pagar per accedir-hi. A partir del 29 de gener s'haurà de pagar una ecotaxa de 5 euros durant els caps de setmana. A més, es limitarà l'aforament a 300 persones per dia.

"No ens esperàvem trobar tants cotxes, només alguns jubilats i excursionistes com nosaltres". Pere Rovira, veí de Sant Sadurní d'Anoia, ha fet la ruta dels 7 gorgs de Campdevànol amb un grup d'amics. S'han aixecat a quarts de set del matí per arribar d'hora. Ja coneixia la zona i ha volgut tornar-la a visitar, ara però amb el torrent completament glaçat. No eren els únics aquest dijous. Feia molt bon temps i durant tot el matí hi ha hagut un formigueig de visitants. El pàrquing de la Font del Querol estava ple de vehicles des de primera hora.

Després de caminar una bona estona, han arribat al primer torrent, el de la Cabana. I l'espectacle que han vist, amb la cascada completament gelada, no els ha decebut. "És molt bonic, no es veu gaire sovint això", deia una de les excursionistes que també ha volgut visitar la zona.

Aquest dijous les barreres del camí d'accés ja estaven baixades, però no han hagut de pagar. A partir d'aquest dissabte, qui vulgui accedir als gorgs haurà de pagar 5 euros per persona. Hi haurà dues casetes amb dos educadors ambientals a cadascuna d'elles on es farà aquest cobrament. A més, també es regularà l'aparcament, que de moment serà gratuït, i es limitarà l'aforament a 300 persones al dia.

"No ens esperàvem aquest caos"

L'alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, ha explicat en declaracions a l'ACN que la massificació que van patir el cap de setmana passat els va agafar per sorpresa. "No ens ho esperàvem, va ser un cap de setmana caòtic", lamenta Costa. En aquest sentit, ha relatat que aquesta massificació de vehicles i visitants suposa un "impacte paisatgístic molt important" però també "un problema de seguretat per a les persones". Els cotxes mal aparcats al voral de les carreteres impedirien, en cas d'un accident, que poguessin circular-hi els vehicles d'emergència.

Costa ha explicat que aquesta problemàtica es concentrava habitualment a l'estiu i per Setmana Santa, però aquest any i per primer cop s'ha traslladat també els caps de setmana d'hivern. "Els fet que els gorgs s'hagin glaçat ha atret moltíssims visitants i, veient que aquesta tendència va a l'alça, hem decidit prendre decisions per regular i ordenar aquest caos", ha apuntat l'alcaldessa. El dispositiu és el mateix que muntaven per Setmana Santa i a l'estiu quan centenars de banyistes acudeixen a la zona a refrescar-se.

Si algú incompleix la normativa que té aprovada l'Ajuntament de Campdevànol es pot enfrontar a multes que poden arribar als 1.500 euros. En aquest sentit, l'alcaldessa demana als visitants que s'informin abans d'anar-hi i que tinguin "molta comprensió i sensibilització cap al medi ambient". Quan es plantegin visitar aquest espai natural, demana l'alcaldessa, "que pensin que van a un lloc que hem de respectar, ser cívics i responsables".

Els visitants que pernoctin a Campdevànol gaudiran d'un descompte: 2 euros per persona. El dispositiu es mantindrà de moment cada cap de setmana.