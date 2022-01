El programa d'eficiència energètica Garrotxa Domus ha atès 426 persones per impulsar més d'un centenar de reformes arreu de la comarca que han permès la reducció de 248 tones de CO₂ durant el 2021. Les actuacions més habituals han estat instal·lacions de plaques solars i col·locació d'aïllaments. A més, gràcies a les reformes, es calcula que cada família s'ha estalviat uns 600 euros en despesa energètica. De cara al 2022, el programa preveu estendre's a més municipis de la comarca i ampliar el nombre d'actuacions. Aquest augment estaria fomentat sobretot per l'arribada dels fons europeus Next Generation.

El programa Garrotxa Domus té per objectiu impulsar l'eficiència energètica i l'energia renovables en edificis de la comarca. Aquesta iniciativa ha convertit la Garrotxa en una comarca pionera en l'acompanyament de polítiques energètiques i els impulsors del projecte tanquen el 2021 amb un bon balanç per la valoració de consistoris i usuaris que en formen part. El projecte està liderat per l'Ajuntament d'Olot, la Fundació EuroPACE, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Institut Català de l'Energia (ICAE). Actualment, ja hi ha quinze municipis de la comarca que s'inclouen en aquest servei d'assessorament gratuït. Es tracta de Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Maià de Montcal, Mieres, Olot, les Planes d'Hostoles, les Preses, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Riudaura, Tortellà, la Vall d'en Bas i la Vall de Bianya.

El 2021 el servei d'acompanyament s'ha obert a establiments turístics i PIME de la comarca, a banda de propietaris domèstics que volen millorar l'eficiència energètica dels seus domicilis. En aquest servei, els usuaris poden demanar assessorament tècnic, administratiu i financer de forma gratuïta. D'aquesta manera, els interessats reben diverses solucions en l'àmbit de rehabilitació energètica. Durant l'any passat s'han atès 426 persones a l'oficina que hi ha a Olot i s'han impulsat més d'un centenar de reformes. Les més habituals han estat la instal·lació de plaques solars i col·locar elements d'aïllament. Les actuacions han fet possible que, de mitjana, cada família s'hagi estalviat 600 euros en pagar factures d'energia. A més s'ha fet un estalvi de 684 MWh, que representa una reducció de 248 tones de CO₂ al llarg de l'any.

Ara, les perspectives dels gestors del projecte se centren en el 2022, quan preveuen que el nombre de reformes creixi de forma important gràcies a l'arribada de fons europeus. De fet, actualment ja hi ha oberta una convocatòria d'ajudes per autoconsum i emmagatzematge de fonts d'energia renovable i per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en l'àmbit residencial. La partida pressupostària arriba als 115 milions d'euros per a Catalunya i des de Garrotxa Domus ja han avisat que ajudaran als usuaris a presentar les sol·licituds i rebre aquestes ajudes.