Amb només vint anys, en Djihad Talia n’ha vist de tots colors. Tot i no haver-se pogut posar a la butxaca el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, no ha deixat que els estudis se li resistíssin. Es va començar a formar com a electricista, mentre a les nits pedalava contrarellotge pels carrers de Girona per a repartir menjar a domicili.

En plena irrupció de la pandèmia, però, va decidir invertir els seus estalvis en un bitllet d’avió a Toulouse. «Vaig anar a França a buscar-me la vida, aquí em sentia rebutjat i necessitava canviar d’aires, però allà no vaig acabar de trobar el meu lloc», va confessar. I va decidir tornar a Girona, on va canviar la bicicleta de rider pel tricicle, incorporant-se així a la plantilla de l’empresa d’economia solidària Ecosol, impulsada per Càritas Diocesana de Girona.

«Quan va arribar aquí, patíem perquè tant ell com els altres nois de la seva edat passaven moltes hores al carrer sense fer res, ens deien que el dia se’ls feia molt llarg. Són joves molt potents, però ens preocupava que poguessin caure en addicions», va assenyalar la tècnica del programa Incorpora de la Fundació ”La Caixa”, Lis Brussa. «Va fer un curs de formació inicial a Ecosol i va aprendre a treballar com a repartidor de missatgeria, que és un àmbit molt més complex que el del menjar a dominici», va afegir. «Ecosol, com a empresa d’inserció, fa de pont pels joves amb perfils com el d’en Djihad abans de fer el salt a l’empresa final. Aquí aprenen les habilitats i les competències per a incorporar-se al mercat ordinari, que és molt més hostil», va afirmar.

Després de tenir les eines, el bagatge i la confiança, en Djihad va iniciar la recerca de feina a «l’empresa final». «La clau del seu èxit és que ha sabut aprofitar les poques oportunitats que ha tingut», va sentenciar la tècnica del projecte. I és que des de finals d’octubre del 2021, el gironí s’ha incorporat a la flota de l’empresa GLS com a repartidor de missatgeria. Té clar, però, que no ha estat «qüestió de sort», sinó d’haver sabut «aprofitar les oportunitats».

Ara, amb un contracte sòlid (tot i que de moment encara és temporal), pot pensar en el futur. «Ara em podria independitzar perfectament», va assenyalar. Tot i així, no vol oblidar el que l’ha portat fins aquí. «Conec molts nois que estan en la mateixa situació en la que estava jo abans. Han nascut aquí i parlen bé l’idioma però no tenen feina, per això els recomano entrar a formar part d’aquest projecte».

I és que aquesta és només una de les històries personals que hi ha al darrera del programa d’integració Incorpora, que aquest 2021 ha aconseguit inserir al circuit laboral un total de 1.184 persones vulnerables residents a les comarques gironines. El programa, a més, ha acompanyat 174 persones amb problemes de salut mental i emocional derivats de la pandèmia, 95 de les quals han aconseguit trobar feina. I és que en un context en què aquests tipus de trastorns s’han incrementat «de manera preocupant», a més de reforçar la integració laboral i l’acompanyament a persones afectades, el programa també ha impulsat jornades formatives i pràctiques pels tècnics per a identificar i abordar amb eficàcia els problemes mentals i emocionals en els processos d’inserció. A Girona, desenvolupen el programa 12 entitats. Es tracta de Gentis Girona, Fundació Altem, Fundació ASPRONIS, Clúster Èxit, Càritas Diocesana de Girona, Fundació Acollida i Esperança, Intermedia Girona, La Fageda, Fundació MAP, MIFAS Girona, Fundació OSCOBE i Creu Roja Girona.