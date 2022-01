Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Banyoles han detingut un lladre reincident per robar en un cotxe després de trencar un dels vidres. Es tracta d'un home conegut que ja ha estat arrestat diverses vegades per fets similars.

Va ser un veí qui va alertar la Policia Local al veure com l'home trencava el vidre d'un dels vehicles al carrer Enforcadores d'alls de la capital del Pla de l'Estany. En veure que l'havien descobert, l'home va arrencar a córrer per escapolir-se de la Policia. Els agents, però, el van trobar pocs minuts després amagat en a sota d'un cotxe, en una zona propera on havia entrat a robar. Un cop detingut, els agents li van trobar diversos objectes que havia robat dels vehicles.