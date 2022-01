El Departament d’Educació va anunciar ahir que s’ajornaran les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO, que estava previst que tinguessin lloc el 9 i 10 de febrer, per l’impacte de la sisena onada als centres educatius.

Així ho va fer públic la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, que va atribuir la decisió a «la dificultat» per les elevades incidències de casos d’alumnes positius i confinats a les aules dels centres educatius catalans, ja que va assenyalar que hi hauria molts alumnes que no hi podrien participar. De moment, però, va assenyalar que encara no hi ha nova data sobre la taula per a la celebració de les proves. Pel que fa a la prova de competències de 6è de Primària, que està previst que se celebri a l’abril, el Departament d’Educació va afirmar que està pendent de validar-ne la data per «temes logístics», com garantir la presència de correctors.

Aquesta ha estat, reconeixen, una de les setmanes amb més impacte a les aules des de l’inici de la pandèmia, on dilluns es va registrar una xifra rècord de confinats amb 130.000 persones, la majoria, alumnes.

Tot i aquest pic, la responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en la infància i adolescència, Laia Asso, va assenyalar que comencen a veure una «escletxa d’optimisme». I és que les dades de positius i confinats als centres educatius han començat a experimentar una «davallada moderada de tres dies consecutius». Amb tot, va recordar que cal ser «prudents» amb les previsions, però va reconèixer que aquesta radiografia podria «marcar un punt d’inflexió».