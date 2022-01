Els Mossos d’Esquadra van detenir el 27 de gener a Cassà de la Selva un home de 59 anys per tenir una metralladora que s’utilitzava entre els anys de la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial.

Els agents van rebre la tarda de dijous 27 un avís per una discussió entre dos homes en una casa situada a la Rambla Onze de Setembre de Cassà. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, i després d’intervenir en aquesta disputa, van saber que el propietari de la casa podria tenir amagada una arma de guerra, una metralladora. Tot i que el propietari negava la tinença de cap arma, els agents, juntament amb efectius de la Policia Local de Cassà de la Selva, van trobar-la oculta al garatge embolicada sota una manta i amb el trípode. L’arma és una metralladora d’infanteria «MG» antiga, però podria funcionar.

La policia va detenir l’home per tinença d’armes i explosius. És la segona vegada que se’l deté per aquest delicte, tot i que compta amb una desena d’antecedents per diversos fets delictius que inclouen robatori amb violència, amenaces i conducció sota els efectes de l’alcohol. El detingut passarà aviat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.