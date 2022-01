La Diputació va guardonar ahir vuit empreses de les comarques gironines amb els premis Projecta’t, que posen a l’abast dels guanyadors un ventall d’experts que els ofereixen suport i assessorament personalitzat perquè assoleixin els objectius de creixement esperats per al 2022. Les vuit empreses guanyadores són Iniciaserveis, Tengui, Girona Secreta, Blaudeblaus, Ciner, Cécile Ribas, Intertoto i Cooperativa Kloosiv.

Els premis Projecta’t són una inicativa de suport a les empreses que s’emmarca dins del programa d’emprenedoria Co-Creix i que rep el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). En aquesta ocasió s’han premiat vuit iniciatives, entre empreses i autònoms, que en els propers sis mesos treballaran amb consultors experts per definir l’estratègia a seguir per aconseguir els objectius de creixement que s’han marcat per a aquest 2022.

Els guardons es van entregar ahir a la tarda, en un acte a la Casa de Cultura de Girona. Durant la seva intervenció, el diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Jordi Camps, va destacar que l’actual situació sanitària «continua representant un dels reptes més grans a què mai ha fet front l’economia local i global». Per això, va considerar que els guardons entregats ahir són «un reconeixement a l’esforç, la constància i la resiliència». A més, també es va poder escoltar una xerrada a càrrec d’Irene Compte, fundadora de The FITA Institute i facilitadora per al desenvolupament del lideratge conscient a les organitzacions, que va parlar sobre Les claus del lideratge en temps d’incertesa.

Les empreses premiades

La primera de les empreses premiades és Iniciaserveis. Amb 25 anys d’experiència en el sector de l’hostaleria i la restauració, l’empresa ara ha dissenyat i fabricat Iniciasystems, un nou sistema de neteja d’utensilis de cuina per immersió que, combinat amb productes termoactius biodegradables, permet estalviar fins a un 70% en costos de rentada.

La segona guardonada és Tengui, una aplicació per a mòbils desenvolupada per tres joves gironins que posa en contacte els consumidors amb el comerç de proximitat. Amb la mentoria, els seus responsables volen millorar el plantejament financer i consolidar-se a Barcelona.

En tercer lloc hi ha Girona Secreta i La Secreta. El que va començar fa cinc anys com un projecte lligat a la Universitat de Girona s’ha acabat convertint en una de les principals comunitats digitals de la província, amb més de 45.000 seguidors a les xarxes. L’any passat, a més, van llançar una agència de màrqueting digital especialitzada en xarxes socials, pàgines web i creació de continguts.

En quart lloc es troba Blaudeblaus, una marca creada per tres emprenedors de Tossa que vol trascendir una sèrie de valors a través de la roba informal i esportiva, a banda d’altres articles. Així, fan servir la marca com una plataforma per donar a conèixer l’entorn natural i posar-lo en valor, així com per donar visibilitat a les tradicions i la cultura popular. Ara, volen millorar les vendes en línia.

La cinquena seleccionada és Ciner, un centre d’acompanyament, escolta i cura de les persones i les seves famílies per ajudar-les a assolir un millor benestar emocional, cognitiu i físic durant totes les etapes de la seva vida. Amb la mentoria esperen guanyar visibilitat a la província de Girona i consolidar l’equip.

El sisè projecte és el de Cécile Ribas, que es dedica a l’escultura ceràmica a Breda. Les seves peces s’inspiren en les formes de la natura i en els petits gestos que originen la vida. La fase següent del projecte de Cécile és poder viure de la venda de les seves escultures.

A continuació també hi ha Intertoro, una consultoria immobiliària que vol donar solució a qualsevol demanda plantejada per un client sobre una finca d’una manera «transparent, proactiva i competent».

Finalment, la vuitena seleccionada és la Cooperativa Kloosiv, una plataforma web col·laborativa de gestió de l’habitatge, amb eines digitals per mitjà de les quals les entitats socials poden acompanyar els seus usuaris per accedir a un habitatge i viure-hi de forma saludable.