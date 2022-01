La Cerdanya ofereix una nova eina digital que, per primera vegada, obre la visita virtual a bona part de l’extensa xarxa d’esglésies romàniques i altres edificis religiosos escampats per la vall, les quals suposen un dels seus principals atractius culturals i turístics.

El projecte, que ha comptat amb finançament de la Unió Europea i ha suposat una inversió de 50.000 euros, ha permès inventariar i fotografiar les esglésies dels disset municipis de la Baixa Cerdanya. Així, el Consell Comarcal ha activat una nova pestanya al seu portal de turisme on apareixen els vincles als disset municipis i, a partir d’aquests, les visites virtuals a la setantena d’esglésies i edificis religiosos. El portal ofereix no tan sols imatges i un recorregut virtual a través de fotografies giratòries de 360 graus, sinó que també inclou informació històrica i arquitectònica de cada edifici.

Accés virtual «in situ»

Els responsables del projecte també han previst que l’accés a aquestes visites virtuals es pugui fer in situ, afegint el vincle digital als plafons informatius que hi ha davant de les esglésies. D’aquesta manera, els visitants que arriben davant del temple i el troben tancat poden fer-hi la visita virtual amb els seus telèfons fent la lectura d’un Codi QR. La nova possibilitat permet als visitants de la Cerdanya entrar ni que sigui digitalment a temples que sovint són tancats perquè no tenen un règim estable de visites.

L’inventari i fotografia de les esglésies de la Cerdanya ha format part del projecte PECT (Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial) de natura, cultura i intel·ligència en xarxa que el Consell Comarcal ha executat amb la Diputació de Girona, la Generalitat, la Universitat de Girona, altres consells comarcals i el Consorci Vies Verdes, entre d’altres organismes.