L’Ajuntament d’Olot ha contractat 5 persones per a suport de tasques de neteja extraordinària, adequació, reparació i manteniment de la ciutat. Les incorporacions s’han fet aquestes últimes setmanes i per tant ja han pogut començat a treballar en contractes de jornada completa durant 12 mesos gràcies a les diverses línies de subvencions dels programes de Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) enfocats a dones, joves tutelats i extutelats en situació d’atur.

Principalment, els nous contractats s’encarreguen de realitzar tasques de neteja i manteniment dels senyals verticals i de trànsit dels carrers i vies urbanes dels barris d’Olot; el pintat i restauració de senyals de circulació; l’eliminació de grafits; neteges extraordinàries de mobiliari urbà i adequació de camins públics, entre moltes altres accions.

Cal destacar que les persones participants també rebran 60 hores de formació, dins de l’horari laboral. Aquesta formació estarà dividida en sessions sobre intel·ligència emocional i millora de les competències digitals amb la voluntat que els pugui ser d’utilitat de cara al futur. A més, també s’ha contractat a una tècnica que s’encarrega d’acompanyar els participants al llarg d’aquest any de programa. A part, ja s’està treballant conjuntament amb l’Àrea d’Empresa de DinàmiG per incorporar més persones per a tasques de jardineria i actuacions a diversos barris.

«Són programes clau perquè permeten a persones amb dificultats poder trobar feina durant un any i, alhora, potenciar i impulsar la conservació, manteniment i cura de la ciutat», assegura l’alcalde d’Olot, Pep Berga.