sexe i persona

La Candelera és la festa de la presentaciódel Senyor al temple de Jerusalem per serconsagrat a Déu com a primer fill, tal commanava la llei jueva. Precisament recordemaquells dos vellets, Simeó i Anna, que enacollir Jesús reconeixen que és la llum quees manifesta a les nacions.

Avui celebrem la jornada de la Vida Consagrada. Alhora, és també una diada assenyalada per als ancians, per a les viudes –ja que Anna era viuda–, per als pares practicants, i també per a tots nosaltres, que en el baptisme hem estat consagrats a Déu com a fills seus.

Jesús, llum per a les persones que heu consagrat la vostra vida a Déu.

La finalitat d’aquesta jornada és ajudar-nos com a Església a valorar cada vegada més el testimoni dels qui han escollit consagrar tota la vida a Jesucrist.

Que vivim en un món ferit és una realitat constatable: la fam, la pobresa, la marginació, la guerra, l’explotació, i tantes persones que estan a la cuneta de la vida. A més, experimen-tem noves formes d’aflicció i desesperança: els afectats per la pandèmia, les catàstrofes naturals, els immigrats i refu- giats que no acaben de trobar acolliment entre nosaltres, les famílies trencades, els qui no tenen assegurats els drets humans, els qui –detotes les edats– no tenen treball...

En tots aquests rostres descartats i sofrents se senten cri-dats els consagrats i troben el Crist maltractat, abusat, immigrat, sofrent...

Els consagrats i consagrades es fan propers a tots amb la seva pregària, la seva austeritat, la seva vida comunitària, el seu cor misericordiós... Les seves accions generen fraternitat humana, que és alhora divina.

Avui se’ns convida a valorar-los, no només pel que fan, sinó pel que són. Valorem i agraïm que s’hagin consagrat a Déu del tot, i amb la seva consagració fan present el seu amor en la nostra societat.

Som conscients dels reptes que avui teniu les diverses congregacions i instituts a causa de les poques vocacions, de l’edat i de les dificultats per exercir la missió[...] (extret del Full Parroquial d’aquesta setmana)

El títol ve imposat per l’actualitat dels dos conceptes. Una actualitat que s’ha constituït no en un bon estudi filosòfic sobre el plaer i la persona, sinó en una confusió d’una explicació que vol ser objectiva d’ambdós, però que es tradueix per la deïficació del plaer, el que sigui, i la ignorància més supina sobre la profunditat de la persona humana. «Botellot» físic i «botellot» mental.

A remolc de la idea del Sínode convocat pel papa Francesc, hi ha pensadors cristians que obren perspectives magnífiques sobre el tema de la sexualitat i la seva relació amb la persona humana. Però s’està vivint, sense necessitat de justificar-ho, un desllorigament de la realitat venèria. S’ha desmuntat el seu concepte. El plaer s’incorpora a la persona humana com a premi, estímul, com a element de progrés, de creixement, de generositat. El plaer acompanya en molts aspectes, i estimula l’activitat humana. S’incorpora a l’ontologia de la persona.

Un premi a final de curs, un bon pa amb tomata, una obra d’art, un treball professional seriós. El plaer, tan variat i plural, va unit a tota obra bella. Però si és bella, ha de ser racional, intel·ligent, generosa, entregada. Ara, aquests dies, especialment a Alemanya, alguns intel·lectuals de superfície o d’interès proclamen que el plaer pertany a la natura, independentment de la persona.

El plaer només té suport en la racionalitat. Però el plaer plenament humà s’integra en la persona. No és un subjecte en si mateix, només es justifica per estar unit a la racionalitat i a l’amor. De tot això n’és responsable la persona.