La sisena onada ha tocat sostre i fa uns dies que els principals indicadors de la pandèmia han deixat de fer rècords absoluts. Una de les mostres més clares n’és la baixada progressiva dels ingressos hospitalaris gironins: segons l’última actualització del Departament de Salut, ahir hi va haver dinou ingressats menys. Les xifres, però, encara són molt altes: hi ha 278 hospitalitzats, dels quals 51 són a l’UCI. I de fet, els ingressos més greus baixen més lentament, ja que ahir tornaven a haver-n’hi més de 50 després d’una setmana per sota d’aquest llindar.

En l’atenció primària, el col·lapse també comença a frenar-se: després de tres setmanes amb més de 9.000 visites diàries de mitjana - el 17 es va arribar al rècord d’11.933-, durant aquesta setmana només el dilluns i el dimarts van superar les 8.000. Entre dilluns i divendres, els CAP gironins han visitat 38.146 pacients per problemes relacionats amb el coronavirus. Durant el mateix període de la setmana anterior es van fer 48.734 visites, un 22% més.

Amb tot, l’atenció presencial continua prioritzant-se per casos covid, per vacunació, atenció urgent, per atendre qüestions relatives a la salut sexual o per a revisions pediàtriques a nounats.

El risc de rebrot també va de baixada i ahir va baixar prop de 500 punts (496), situant-se a 6.620, una xifra que està per sobre de la mitjana catalana. Per territoris, el Gironès i el Pla de l’Estany són les zones amb l’indicador més elevat, seguides de la Garrotxa i la Selva. No hi ha cap comarca amb menys de 5.000 punts.

El risc de transmissió també va baixar 7 centèsimes ahir, fins a 1,06. Es van declarar 2.677 nous contagis i un mort. Des de l’inici de la pandèmia, el nombre d’infectats ja se situa als 234.952, i han mort 2.491 persones. De fet, en menys de dos mesos la Regió de Girona ha sumat la meitat de tots els positius a conseqüència de l’expansió de la variant òmicron, que és altament contagiosa.

Segons l’última actualització de l’Institut Català de la Salut de Girona, hi ha 230 professionals positius amb covid, d’una plantilla de més de 4.000 persones. Dels positius, 126 són de l’Hospital Trueta i 104 corresponen als centres d’atenció primària.

Catalunya toca sostre

A Catalunya, la pressió hospitalària també manté una tendència a la baixa i ha xifrat 93 ingressats menys de covid (2.856) i sis pacients crítics menys a l’UCI (464). En paral·lel, es van declarar 24.582 nous casos de covid, i ja s’arriba als 2.076.624 confirmats per PCR o tests d’antígens des de l’inici de la pandèmia. El risc de rebrot va caure 380 punts, fins a 6.121, i l’Rt ho va fer sis centèsimes, d’1,10 a 1,04. Es van notificar 46 morts i la xifra total és de 25.608 defuncions. El 20,60% de les proves de la darrera setmana va donar positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 6.029,20 a 5.994,88. Per últim, els CAP van atendre 51.051 visites relacionades amb la covid.

Més de 15 milions de vacunes administrades a Catalunya

L’Institut Català de la Salut va anunciar ahir que s’han administrat més de 15 milions de vacunes a Catalunya contra el coronavirus des de l’inici de la pandèmia. L’ICS atribueix a la tasca dels professionals sanitaris i al compromís de la ciutadania aquesta «fita». Segons les últimes dades de Salut, ja hi ha 6.458.385 persones vacunades amb la primera dosi, i 6.180.332 tenen la pauta completa, una xifra que representa el 77,6% de la població. El nombre de persones vacunades amb la tercera dosi també va augmentant, i ja n’hi ha 2.992.123, un 42,1%. A la Regió Sanitària de Girona, els vacunats amb la pauta completa arriben al 75%, i els que tenen la dosi de reforç suposen el 39% de la població.