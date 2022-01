La majoria de visitants que s'han acostat aquest cap de setmana al Torrent de la Cabana de Campdevànol veuen bé les restriccions d'aforament que s'han imposat. A partir d'ara, com a màxim podran ser 300 les persones que coincideixin en aquest espai natural que inclou la ruta dels set gorgs. De fet, aquest és el gran atractiu, ja que les baixes temperatures els han deixat glaçats i això ha fet atraure encara més visitants. Cal tenir en compte que en caps de setmana anteriors a la limitació d'aforament i al cobrament d'entrada s'havien arribat a acumular fins a 800 persones al mateix lloc i amb files de cotxes mal aparcats als vorals. "Jo ho veig bé. Això no pot ser la Rambla", diu l'Ariadna Armengou, que ve de Vic.

Des de primera hora del matí d'aquest diumenge el degoteig de visitants al Torrent de la Cabana de Campdevànol ha estat constant. Pels volts de les onze ha estat quan més afluència hi ha hagut, amb grups de persones que volien veure els gorgs glaçats. I és que aquest cap de setmana s'ha posat en marxa, de nou, un operatiu per restringir el pas de vehicles i les aglomeracions de persones en aquest espai natural del Ripollès que inclou la ruta dels set gorgs. Malgrat que a l'octubre es van aixecar les barreres i l'accés tornava a ser lliure, la quantitat de gent que intentava accedir a l'espai els darrers caps de setmana ha obligat l'Ajuntament a prendre mesures.

Per això, des d'aquest dissabte ja es torna a limitar l'aforament i es restringeix el pas dels cotxes. La gran majoria de persones que hi ha anat estaven al cas de la mesura i l'aproven. En aquest sentit, la Mireia Duran que ve de Vic amb dues amigues, lamenta que s'hagi d'arribar a aquest punt, però ho veu bé. "Realment ens han comentat que els darrers dies hi havia molta gent", assenyala.

L'Ona Grau explica que no havien anat mai al Torrent de la Cabana i que un amic els va recomanar visitar-ho. "Realment hem tingut mala sort d'enganxar just el primer cap de setmana que fan pagar", ironitza.

En general els qui s'han acostat fins als gorgs entenen que es posin restriccions i més després que en els darrers caps de setmana s'arribessin a acumular més de 800 persones al mateix lloc. A més, això comportava grans aglomeracions de vehicles que quedaven mal aparcats als vorals d'una pista petita.

La gent ho entén

"La veritat és que era necessari. Més que res per tenir un control, sobretot per la mateixa gent que ve, perquè estigui més tranquil·la i cuidar alhora de l'entorn", assenyala el coordinador del Torrent de la Cabana, Francesc Trena.

Les mesures, però, no han suposat queixes per part dels visitants. Trena explica que els que arriben més tard ho respecten i s'esperen a que torni algun grup. "Ja som adults tots i quan un grup marxa, sobretot a l'hora de dinar, els altres van entrant i tenim la situació una mica més controlada", explica.

I és que la restricció de vehicles també ha comportat que qui vulgui veure els set gorgs glaçats hagi de caminar una bona estona, des del lloc de l'aparcament. Un cop arriba a la guixeta, s'ha de pagar una ecotaxa de 5 euros i després es pot continuar la ruta.