Endesa va recuperar, durant el 2021, gairebé 48 milions KWh dels anomenats «KW fantasma» a les comarques gironines. Es tracta d’energia que s’estava sostraient -és a dir, «punxant»- de forma irregular i que l’empresa va aconseguir recuperar per retornar-la a l’ús regular. En total, Endesa va obrir 2.645 expedients per frau elèctric a la província al llarg de l’any passat. Les plantacions de marihuana, especialment si tenen lloc en naus industrials, són les que fan incrementar més les dades del frau elèctric. Les xifres d’Endesa, tanmateix, no inclouen el Pla de l’Estany ni la meitat de la Garrotxa i el Ripollès, on operen altres companyies.

En els darrers anys, Endesa ha intensificat els controls per evitar el frau elèctric, sobretot en els casos en què aquest s’utilitza per al cultiu il·legal de marihuana. Per exemple, l’any 2015 es van obrir 1.568 expedients i es van aconseguir recuperar uns 25 milions de Kwh «fantasma» a les comarques gironines, mentre que el 2021 les xifres pràcticament s’havien duplicat. Tot i això, l’any 2016 va ser quan es van fer més actuacions (5.361 expedients) i es van aconseguir recuperar més KWh: 65,4 milions.

En la majoria de casos, els dispositius per acabar amb aquests fraus -sobretot si se sospita que darrera hi pot haver un delicte contra la salut pública, és a dir, cultiu de marihuana- es fan conjuntament entre Endesa i algun cos policial: Mossos, policies locals, Guàrdia Civil o Policia Nacional. És per això que, durant els anys 2020 i 2021, la pandèmia i els successius confinaments, tant domiciliaris com comarcals, van obligar a rebaixar les revisions. Tot i això, durant el 2020, que va ser l’any més condicionat per la pandèmia, es van obrir 3.372 expedients i es van recuperar 53,6 milions de KWh. Es va tractar d’una xifra fins i tot superior a la de 2019,quan s’havien obert 2.004 expedients i s’havien recuperat 23,3 milions. Independentment del nombre d’expedients oberts, la quantitats de KWh recuperats poden variar molt en funció de la quantitat d’energia «punxada», ja que és molt diferent un expedient que pugui correspondre a un domicili particular que un altre on l’energia s’utilitzi per cultivar marihuana en una nau industrial.

Fonts de la companyia assenyalen que un dels principals motius pels quals es porten a terme els dispositius contra el frau elèctric és la seguretat, ja que una instal·lació elèctrica que ha estat manipulada és una font de risc, ja que pot acabar derivant en un incendi. Així doncs, des d’Endesa assenyalen que aquestes instal·lacions s’han de «sanejar» per prioritzar la seguretat de les persones i també dels béns immobles. En aquest sentit, durant els darrers anys hi ha diverses persones que han mort en incendis en habitatges que tenien la llum punxada. Un dels darrers casos va ser el de la plaça Tetuan de Barcelona, el passat mes de novembre, quan van morir quatre persones en un local ocupat amb la llum punxada, però l’abril de 2021 també hi va haver dos morts en unes circumstàncies similars a Cassà de la Selva.

En molts casos, el frau elèctric acaba perjudicant a tots els veïns d’un mateix barri. És el que ha succeït en diverses ocasions a Font de la Pólvora (Girona), on hi ha veïns que paguen religiosament la seva quota però que, segons l’empresa, pateixen talls de llum perquè n’hi ha d’altres que la «punxen» i això fa caure el sistema. Tot i això, els veïns s’han queixat en diverses ocasions del mal estat de la xarxa elèctrica del barri i és per això que l’Ajuntament de Girona ha realitzat una auditoria sobre les instal·lacions elèctriques de la zona, els resultats de la qual encara no s’han fet públics.

D’altra banda, a Figueres també s’han fet operatius al barri de Sant Joan, on s’han detectat casos de llum «punxada». Tot i això, l’Ajuntament de Figueres tem que els talls de llum que pateixen tant en aquest barri com al Culubret puguin ser a causa del mal estat de les instal·lacions d’Endesa, de manera que ha demanat una reunió amb Fiscalia per abordar les possibles «responsabilitats» de la companyia. Divendres mateix, el vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, explicava en un tuit que els veïns del Culubret pateixen talls de llum intermitents des de Nadal i demanava una solució a l’empresa. Per això, l’Ajuntament ha encarregat un informe per veure els efectes que els talls tenen en la xarxa d’enllumenat públic.

Ocupació i drogues a la Selva

L’any 2020, el Consell Comarcal de la Selva va denunciar una proliferació de les ocupacions vinculades al cultiu de marihuana a la comarca. El president de l’ens, Salvador Balliu, va indicar que es tractava d’un problema «creixent» i va reclamar canvis legislatius per evitar que els traficants es puguin instal·lar en cases de segona residència en alguna urbanització i «punxar» la llum per tal de fer-hi créixer plantes de marihuana.