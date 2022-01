Fa un any, en ple hivern i baixada de temperatures, els veïns de quatre barris amb problemes de pobresa i oblit alçaven la veu per denunciar els constants i incessants talls d’electricitat. Un any després, en molts casos la situació ha millorat. Però els talls continuen existint. La Generalitat ha anunciat una auditoria externa i independent per mesurar la qualitat de l’energia a cada barri i poder trobar la solució definitiva: acabar amb el frau elèctric de les plantacions «indoor» de marihuana, o multar Endesa per tenir una xarxa defectuosa. «No podem permetre la precarietat elèctrica dels veïns que paguen la seva factura», explica Assumpta Ferran, directora general d’Energia del Govern.

Fa un any, els veïns del Culubret (Figueres) temien que els incessants talls de llum portessin diversos avis del barri a caigudes fatals. Les mares de la Font de la Pólvora (Girona) havien de dutxar els seus fills amb olles d’aigua calenta i a Sant Roc (Badalona) no tenien corrent ni per escalfar els biberons. A Torre Baró, els laments venien dels avis que passaven les nits resant perquè el seu respirador no deixés de funcionar enmig de la nit. Un any després, la situació sembla haver millorat. Però no s’ha resolt.

Pamela Heredia, de l’associació de veïns que busca la dignificació del barri de la Font de la Pólvora a Girona, explica que «Endesa ha canviat el transformador, el cablatge i des d’aleshores segueix marxant però menys».

A Sant Roc els talls continuen sent llargs i intensos. Però només en un sector concret del barri, el carrer d’Alfons XII. La plataforma ja es planteja fer actuacions més contundents, però de moment s’ha plantat davant la seu del districte per demanar una reunió urgent amb la regidora del barri. «Des de Mencui fins a la Font de la Pólvora: el problema és que Endesa no inverteix en els veïns que no li són rendibles», critica Maria Campuzano, portaveu de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE).

Endesa torna a assenyalar al frau elèctric per explicar aquests talls. «Tots aquests barris comparteixen el mateix denominador comú, paguen la mala praxi del veí. Fins que no es tanquin les plantacions hi continuarà havent talls», explica un portaveu. No obstant això, aquest mateix portaveu assenyala que l’empresa està prenent accions perquè els talls de llum afectin el mínim possible.

La responsable de la Generalitat no concep cap altre escenari i assumeix que si encara hi ha veïns «punxats» al corrent per necessitat, la xarxa no saltaria. Les últimes auditories que va encarregar el Govern van acabar amb deu expedients sancionadors a les companyies elèctriques.