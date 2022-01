La desacceleració en el projecte del «bike park» respecte a les previsions inicials, segons les quals ja s’haurien d’estar venent tiquets, està generant inquietud dins de l’Ajuntament de Ripoll. El cap de l’oposició i regidor d’ERC, Roger Bosch, va preguntar en el plenari municipal de dimarts per les passes que està fent l’empresa Elevated MTB per tirar endavant la iniciativa, en contraposició a les que ja ha realitzat fins ara el consistori.

Aquest alentiment en l’execució ha posat sobre la taula l’afectació al Pla General de part del terreny on està previst instal·lar el «bike park», en cas que en el futur s’hagi de construir una variant que enllaci Campdevànol amb la carretera entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. La possibilitat que s’acabi fent la variant és remota, tot i que Roger Bosch considera que «l’empresa promotora tenia constància que aquesta carretera està dibuixada quan ens exposava el projecte i, encara que no s’acabi desenvolupant mai, tot plegat ja comença en precari». Consultat per Diari de Girona, el portaveu d’Elevated MTB, Xavier Serret, va afirmar que els diferents organismes oficials que han consultat «ens asseguren que el termini d’execució estaria per sobre dels deu anys vista», però reconeix que, en cas d’executar-se, haurien de desplaçar-se a una altra ubicació, perquè una autovia «és incompatible amb un entorn natural sostenible».

El dubte dels republicans és que l’Ajuntament hi estigui destinant recursos que tenen un cost però que, en canvi, no hi hagi cap garantia que realment «el projecte avanci». L’alcalde, Jordi Munell, va indicar que l’acció de l’Ajuntament ha estat «tramitar la petició de l’empresa que té previst tirar endavant aquesta iniciativa al poble» i que està fent el seu camí a la comissió territorial d’Urbanisme de Girona.