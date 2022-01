L’epidemiòloga i consultora en salut global de l’OMS Alba Vilajeliu alerta que, tot i que comencen a baixar els casos de coronavirus, la situació encara «no és normal». En declaracions a Catalunya Ràdio, Vilajeliu va recordar que hi ha més de 25.000 contagis nous diaris, les xifres més elevades de tota la pandèmia. «Encara tenim més de 2.800 persones ingressades i més de mig miler a les UCI», va indicar. «Hem d’anar amb compte perquè tot i que aquesta variant és menys greu, continua tenint impacte per les persones, ja que continuen morint i havent-hi hospitalitzats», va afegir.

En aquest sentit, va demanar prudència, perquè el virus té la capacitat d’anar canviant, de fer mutacions, per la qual cosa «és necessari estar atents i comptar amb sistemes de vigilància per poder adaptar-nos a les noves circumstàncies».

Durant l’entrevista, l’epidemiòloga també va mostrar-se optimista i que va vaticinar que, entre la segona meitat de març i principis d’abril, la pandèmia del coronavirus millorarà i s'entrarà en una fase en la qual haurem de «conviure amb la covid, sempre que no aparegui una nova variant».

En el cas que la subvariant «ómicron sigil·losa» (el sublinatge BA.2) no sigui més rellevant, Alba Vilajeliu creu que l’escenari de l’aquesta primavera i l’estiu serà de «convivència» amb la covid, i serà necessari protegir a les persones de més risc (majors de 60 anys, embarassades i malalts crònics) i evitar que pugi molt l’hospitalització. També va defensar, en aquest supòsit, el manteniment de les mascaretes en interiors, les dosis de reforç de la vacuna, la distància de seguretat i la ventilació.

L’epidemiòloga considera que encara no sabem si la «òmicron sigil·losa» s’expandeix a Catalunya, ja que és una variant que els testos d’antígens no detecten. Per aras’ha constatat un descens de la sisena onada de la covid, que podria estar relacionat amb la introducció d’aquesta variant.

Preguntada sobre si cal revacunar la població cada sis mesos en funció de l’aparició de noves variants, va indicar que «podria ser una de les opcions, però no tenim informació com per dir-ho», i va recordar que Moderna i Pfizer «han iniciat estudis amb vacunes adaptades a òmicron, i cal veure el resultat».

L’OMS considera que es podria tenir l’epidèmia controlada amb un 70% de la població vacunada, un percentatge que segons Vilajeliu «va per llarg», perquè la variant òmicron, la més contagiosa, no ha arribat a països amb polítiques restrictives, com Xina.