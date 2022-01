L’aixecament de totes les restriccions per part del govern català, excepte el tancament de l’oci nocturn, no ha estat ben rebut per tothom. De fet, el col·lectiu sanitari i científic considera que la decisió ha sigut «precipitada», ja que encara no ha començat la davallada de la sisena onada.

El científic blanenc Salvador Macip, que forma part del comitè assessor del govern català sobre aspectes de la covid-19, explica a Diari de Girona que el govern «s’ha avançat dues o tres setmanes», tenint en compte que «tot just s’ha superat el pic recentment» i ha aixecat les restriccions «massa aviat». Tot i que entén que el fet d’haver d’esperar xoca amb l’economia i el benestar social, Macip lamenta que no és la primera vegada que «es vol córrer massa» i recorda que la covid-19 és molt imprevisible. «Parlar de gripalitzar la covid-19 a l’abril és prematur, considero que és més un desig i no pas una realitat científica, haurien de canviar moltes coses i sense comptar que poden aparèixer variants», indica.

Malgrat tot, sí que considera que la sisena onada aviat ja anirà de baixada i preveu que la situació a la primavera estarà «molt millor» que ara. «Si tot va bé, començarem l’estiu amb el nivell de casos baix, molt diferent de l’anterior. Però tot apunta, i almenys així ho confirmen al Regne Unit, que a finals d’estiu i a principis de tardor hi pot haver una setena onada, perquè el nivell d’anticossos anirà baixant i ja haurà passat temps des de la dosi de reforç», especifica.

En canvi, Macip no és partidari d’administrar una quarta dosi a la població general, sinó a persones més vulnerables, com usuaris de residències. «Encara que hi hagi més onades, ja no causaran tants efectes greus i no serà necessari vacunar massivament».

«Cal actualitzar el passaport»

Una de les decisions que ha generat més controvèrsia, fins i tot dins el comitè assessor, és la retirada del passaport covid. «El govern ens va demanar consell i no va ser fàcil. Aquesta eina va funcionar amb la variant delta, però ara ja no té massa sentit i està obsolet tal com està estipulat. És a dir, caldria fixar com a requisits la dosi de reforç i que els tests d’antígens fossin vàlids per obtenir el certificat de recuperació. Ara és precipitat fixar aquests criteris, perquè no tothom té la tercera dosi per exemple, per tant optaria per tornar-lo a imposar en alguns sectors més endavant amb aquests nous requisits», explica.

Macip sí que té clar que no té sentit mantenir el document un cop obri l’oci nocturn. «Si no es manté a la restauració i gimnasos, no té sentit que hi sigui a aquest sector», assevera. Malgrat tot, el científic reconeix que dins el comitè hi va haver divisió d’opinions sobre si mantenir-lo o retirar-lo. «Ens vam limitar a donar eines al govern perquè decidís», indica. Respecte a la reobertura de l’oci nocturn, considera que «cal ser prudents i esperar que baixin els casos».

La previsió a curt termini, doncs, és que la sisena onada vagi baixant lentament. De fet, al Regne Unit -Macip és professor a la Universitat de Leicester- la sisena onada va començar a baixar fa unes setmanes però ara hi ha un estancament. «No sabem si seguirem baixant o es quedarà així. De totes maneres, a Catalunya aviat ja arribarà també aquesta baixada, tot i que segurament serà més lenta que en altres onades», assenyala.

Males decisions a les escoles

Finalment, malgrat el caos que hi està havent als centres educatius des de la tornada de les festes de Nadal, Macip es va mostrar partidari d’obrir-los, tot i que sí que admet que es podria haver fet «diferent». «En cap moment el Govern ens va consultar què s’havia de fer i realment considero que va ser un error no fer testos massius a tots les alumnes després de Nadal. També crec que s’hauria de fer més pedagogia per accelerar la vacunació pediàtrica, ja que el ritme és massa lent», conclou.

Els contagispoden créixer pel relaxament

El cap d’Epidemiologia de l’Hospital Clínic i membre del comitè assessor del govern, Antoni Trilla, creu que amb l’aixecament de restriccions és possible que augmentin els contagis, però no hi veu un «greu perill sanitari» per a la majoria de la població. En gran part acabaran sent «casos» però no malalts ingressats als hospitals i els centres hospitalaris encara tenen capacitat per «aguantar». Amb tot, admet que ell també hauria estat partidari de mantenir algunes mesures. Finalment remarca que no han pres una decisió «clara» sobre el passaport.