El nou carril bici que l’Ajuntament de Sant Joan ha habilitat per connectar la plaça Clavé amb la Coromina del Bac a través del carrer Ramon d’Urg ha generat el malestar entre veïns del carrer i de la resta del poble, que no veuen clara la pèrdua de llocs d’aparcament en una zona propera a diferents equipaments públics com la zona esportiva, el CAP o el tanatori. La presència d’una càmera de Televisió del Ripollès per fer-ne un reportatge va servir dimecres perquè es creés una concentració de santjoanins per tal d’escenificar la seva oposició. Paral·lelament, s’havien penjat cartells queixant-se d’aquesta actuació.

L’aprovació de la ruta anomenada «Eix Cívic», que serveix per enllaçar el centre del municipi amb l’Institut Escola Mestre Andreu, es va fer per decret d’alcaldia. El cap de l’oposició, el republicà Sergi Albrich, creu que el traçat del carril bici «s’hauria d’haver consensuat en l’àmbit polític o ciutadà», i ho considera un «greuge evident» pels usuaris de l’ambulatori o la residència geriàtrica de la Fundació Emma. Albrich ha calculat que suposa una pèrdua de trenta places d’aparcament. Encara que aquesta problemàtica no es va tractar en el plenari de dimecres, ERC demana a l’equip de govern, en mans de MES, que es replantegi el vial per tal de no perjudicar veïns, comerços i les persones que tenen garatge en aquell carrer. Una alternativa que plantegen els republicans, que el consideren de «mal rumiat i perillós», és fer passar el carril bici pel camí ral. Amb el nou carril, el carrer Ramon d’Urg, el més afectat, passa a tenir un sol sentit de circulació pels vehicles de motor.