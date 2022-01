La mediació proposa resoldreun conflicte evitant la via judicial. «És més ràpid, econòmic i és segurament menys traumàtic que anar al jutjat», assegura Albert Ballesta, director dels serveis territorials de Justícia a Girona. I potser el més important: és un primer pas per aconseguir descongestionar uns jutjats col·lapsats.

L’any passat es van tramitar 437 procediments de mediació a la província de Girona, dels quals 57 (un 45%) van acabar amb acord entre les parts en conflicte. Si les xifres per ara són modestes, fins fa pocs anys eren quasi inexistents: el 2018 va tancar amb només 189 mediacions a Girona, i amb només un any es van doblar. El 2020 hi va haver un fre clarament marcat per la pandèmia, però tot i això la xifra va situar-se en 338 gràcies a les mediacions telemàtiques, una modalitat que segons el departament ha vingut «per quedar-se».

«Les mediacions pugen any rere any, però haurien de pujar més», valora Ballesta. «Molts conflictes que ara passen per la via judicial haurien de resoldre’s amb mediació», apunta. De fet, la pandèmia en certa manera ha sigut positiva per visibilitzar la necessitat de la mediació, segons assegura el director. Només 49 de les mediacions van tramitar-se per ordre d’un jutge, i és per això que Ballesta incideix que cal que el sistema judicial també hi aposti perquè és una manera d’alleugerir-lo. «També és necessari que els advocats ho plantegin d’entrada», manté. Segons els càlculs del Departament de Justícia, un procediment resolt amb mediació triga uns quatre mesos de mitjana. La via judicial pot allargar-se fins a dos anys en un conflicte familiar.

Tot i que «no tot» es pot resoldre amb mediació, hi ha molts conflictes que poden tenir resultats amb aquesta via. El departament de Justícia posa d’exemple els problemes familiars: separacions, divorcis, cura de la gent gran, adopcions o acolliments, designació de tutors, règim de visites, tuteles, herències, pensions per aliments... També proposa solucionar afers entre veïns, convivència, conflictes amb els lloguers o disputes en empreses o associacions.

En assumptes laborals, on s’obliga les parts a fer una mediació abans d’arribar a la via judicial, Albert Ballesta assevera que «la mediació és vista massa vegades com un pur tràmit». Per corregir-ho, «ens l’hauríem de creure», incideix, ja que «és una via que cada vegada creix més» entre els col·legis d’advocats i procuradors. «Fins fa uns anys hi posaven fre perquè pensaven que anava contra el seu negoci, però ara es veu que és una opció diferent, que a més és més curta i que suposa menys feina», sosté Ballesta.

Hi ha molts perfils diferents de mediador: segons el tipus de conflicte, interessa una especialització o una altra. En tot cas, per ser mediador cal fer uns cursos del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. La Generalitat ofereix perfils en funció dels conflictes a tractar, i els col·legis també ofereixen cursos i eines als advocats i procuradors per incorporar-les al seu dia a dia.

Un dels aspectes polèmics d’aquest sector són els salaris: està ben pagada, la mediació? El Col·legi de l’Advocacia de Girona va fer dijous unes jornades on s’abordava aquesta qüestió: «S’ha d’entendre que no és el mateix una mediació que un procés judicial, són dues línies de negoci, i si hi ha menys feina s’ha de cobrar menys», aclareix el responsable. Un dels compromisos del Govern de cara a aquest any o durant la legislatura és presentar el projecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes per tal de regular tot el procediment en la mediació i detectar mancances en la normativa vigent. «No existeix cap fórmula màgica, en molts casos la gent hi acaba confiant a través del boca-orella», assenyala el director territorial.