L'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys, 6 mesos i 1 dia de presó l'acusat d'apunyalar el pare a Olot el 8 de maig del 2020. El processat ha reconegut que cap a tres quarts de quatre de la tarda es va barallar amb el pare fent-lo caure a terra. Quan la víctima no tenia possibilitat de defensar-se perquè tenia el fèmur fracturat, el va atacar amb una navalla. Fiscalia i defensa han arribat a un acord i el tribunal l'ha condemnat per un delicte de lesions i no d'intent d'homicidi perquè conclou que no tenia intenció d'acabar amb la vida de la víctima. L'Audiència ja havia condemnat David Chergui a 3 anys de presó per un delicte de lesions per atacar el pare amb un arpó de pesca el març del 2011.