El fort impacte assistencial que va causar la pandèmia als hospitals catalans -sobretot durant la primera onada- va provocar una gran davallada de l’activitat quirúrgica durant tot el 2020. Sense llits d’UCI i amb molts professionals dedicant-se exclusivament als pacients amb covid-19, es van haver de reduir moltes intervencions, entre les quals hi ha les de trasplantaments d’òrgans.

A més, la llista d’espera per a rebre un òrgan es va reduir significativament. Però això no vol dir que s’incrementés l’activitat, sinó que els experts van constatar que la disminució de l’activitat de consultes externes i derivacions va provocar que entressin menys pacients a la llista d’espera.

L’any passat, l’activitat als hospitals va millorar considerablement, malgrat el pas de tres onades i mitja que també van alterar el funcionament diari i es van haver d’ajornar diverses intervencions. Per tot això el nombre de trasplantaments va millorar, però en canvi va tornar a empitjorar la llista d’espera per a rebre un òrgan, tenint en compte que s’arrossegaven retards per entrar-hi.

Concretament, a la Regió Sanitària de Girona, a finals del 2020 hi havia 65 persones que esperaven un òrgan, mentre que a finals de l’any passat el nombre es va enfilar fins als 86, un 32% més. En el cas de Catalunya, la diferència no és tan brusca, ja que s’ha passat de 1.073 a 1.218, un 13% més. Si comparem les dades amb les del 2019, any previ a la pandèmia, a Girona hi havia 77 pacients en llista d’espera, xifra encara inferior a l’actual.

Si analitzem les dades per òrgans, com és habitual, la cua més llarga és per a un trasplantament renal, ja que 69 gironins necessiten un ronyó; cinc persones tenen pendent un trasplantament hepàtic; sis han d’entrar al quiròfan per a un trasplantament pulmonar, sis més per a un de cardíac i un per a un de pancreàtic.

En el cas dels trasplantaments, un total de 72 gironins van rebre un òrgan, xifra que millora en un 10% la dada registrada a finals del 2020, però que encara està lluny dels 122 del 2019.

Òrgans més trasplantats

Els procediments renals van ser els més freqüents, amb 52 pacients trasplantats, deu dels quals van rebre un ronyó procedent d’un donant viu.

Respecte a les donacions d’òrgans, la xifra de donants gironins es redueix de 17 a 15 de vàlids. D’altra banda, el nombre de famílies que rebutgen la donació augmenta de 5 a 6.

Seguidament, una altra dada negativa és que el nombre de trasplantaments de progenitors hematopoètics va passar de 20 a 16 a l’ICO Girona, mentre que a Catalunya va experimentar un augment del 7,2%. Aquesta intervenció és el tractament definitiu de moltes immunodeficiències primàries (IDP) greus. Consisteix en un recanvi complet de les cèl·lules de la sang del cos. També se l’anomena trasplantament de moll d’ós (TMO).

Com a bona notícia, cal destacar que el Trueta se segueix mantenint com el centre de Catalunya no trasplantador amb un volum de donants més alt. El Trueta és un centre extractor d’òrgans, però no fa trasplantaments.

Per hospitals, l’Hospital Vall d’Hebron va liderar, amb 277 intervencions, el rànquing de centres amb més trasplantaments realitzats, seguit per l’hospital de Bellvitge (259) i per l’hospital Clínic (239). L’Hospital Vall d’Hebron és l’únic centre a Catalunya que compta amb programes de trasplantament d’adults (3) i d’infants (4).

El 2020, deu trasplantaments renals es van poder realitzar gràcies al programa de trasplantament renal de donant viu creuat, una alternativa creada per donar resposta a parelles donant-receptor incompatibles. Com a novetat, dos hospitals catalans, Clínic i Bellvitge, i un de portuguès, van realitzar la primera cadena internacional del sud d’Europa, que va permetre fer tres intervencions a la vegada.